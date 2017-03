"Illner" zum Türkei-Streit "Endspiel um die Demokratie"

Die Sendung: Wie weit auch immer die tatsächliche Macht des türkischen Autokraten reichen mag, eines beherrscht er zurzeit auf jeden Fall: die deutsche Talkshow-Szene. Auch für Maybrit Illner gab es wieder mal keine andere Themenwahl. "Erdogans Zorn - lässt Europa sich provozieren?", fragte sie ihre bunt besetzte Runde.

Die Gäste: Gesine Schwan, Sozialdemokratin und Politologin; Dorothee Bär (CSU), Staatssekretärin im Verkehrsministerium; Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth von den Grünen; der niederländische Soziologe und Migrationsforscher Ruud Koopmanns; Fatih Zingal, deutscher Rechtsanwalt und Vize der Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD), die als Lobby-Organisation von Erdogans AKP gilt.

Die Lage: "Nazi-Überbleibsel", "Faschisten", "Terroristen" - Recep Tayyip Erdogan lässt seinem Zorn mit immer neuen Tiraden freien Lauf, während seine AKP weitere Wahlkampfauftritte in Europa plant, bis zu 30 allein hierzulande. Alles nur eine Provokation im Kampf um das Verfassungsreferendum? Wer Auftritte türkischer Politiker unterbindet, kann mit viel Zustimmung rechnen oder meint zumindest, selbst Wahlkampf-Kapital daraus schlagen zu können, selbst wenn gar keine angekündigt sind - siehe die Saarländerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Für Bayerin Bär stellte sich die Frage, "warum man dauernd in Deutschland herumhüpft". Koopmanns erinnerte daran, dass das türkische Wahlgesetz eigentlich Auslandsauftritte verbietet und der Präsident neutral zu sein hat, und rückte auch sonst einiges zurecht.

Der Diskussionsverlauf: Wieder mal geisterte der Begriff "klare Kante" inflationär durch die Runde. Es war Roth, die früh dazu mahnte, diese aber vor allem "für Rechtsstaat und Demokratie" zu zeigen, sodass mehr und mehr die durch das Referendum drohende komplette Entdemokratisierung der Türkei zum Hauptthema wurde. Die aggressiven Wahlkampftöne seien da eher Nebensache, meinte die Grüne. Koopmanns warnte, es sei "fünf vor zwölf" und variierte seine Metapher später: "Die Türkei steht im Endspiel um die Demokratie."

Zingal ("Ich bin nicht hier, um Erdogan zu verteidigen, sondern um eine andere Perspektive zu zeigen") übte sich in Deeskalation, versuchte aber vergeblich, etwas Überzeugendes zum Verfassungsentwurf loszuwerden und wollte die jüngsten Ausfälle des Präsidenten damit erklären, dass dieser eben sehr "enttäuscht" gewesen sei über die Vorgänge in den Niederlanden. Schwan süffisant: Das zeuge ja von "rührender Menschlichkeit". Und weshalb er denn nicht als Rechtsanwalt den Rechtsstaat verteidige?

Die Laune der an diesem Abend stets etwas gereizt wirkenden CSU-Frau Bär wurde nicht besser, als die Rede auf den Putin-Besuch ihres Chefs kam, während Roth befand, Erdogan wolle ein türkischer Putin werden. Reibereien gab es zwischen Schwan und Bär sowie Roth und Bär. Roth und Schwan lasteten den Unionsparteien an, der Türkei zu besseren Zeiten den EU-Beitritt verwehrt zu haben.

Einsichten: Fatih Zingal, der Anwalt aus Solingen, hatte in seiner ambivalenten Rolle zeitweilig etwas von einer tragischen Figur. Unter Bezug auf die Nazi-Vergleiche wandte sich Schwan an ihn: "Ich würde mich an Ihrer selbst beleidigt fühlen." Er wich zunächst aus, erklärte dann aber auf Nachfrage, er sei "zutiefst traurig über die Situation", bekam aber dann doch irgendwie die Kurve: Beleidigt sei vielleicht das falsche Wort, es sei aber "sicher", dass hinsichtlich Deutschlands nicht von Nazi-Methoden gesprochen werden könne.

Konsequenzen: Schwan fand es grundsätzlich in Ordnung, wenn in Deutschland türkischer Wahlkampf stattfindet, "aber nicht, wenn er mit der Entdemokratisierung der Türkei verbunden ist". Roth stellte die EU-Beitrittshilfen infrage und forderte die Aufkündigung des Flüchtlings-Deals, der "ein Riesenproblem" sei. Gerade deswegen sei die Bundesregierung so "extrem vorsichtig", urteilte Koopmanns, der kategorisch für das Ende der Beitrittsgespräche eintrat.

Ein Lehrbeispiel: "Und nun zeige ich Ihnen, Herr Zingal, dass man einen Präsidenten beleidigen kann, ohne ins Gefängnis zu kommen", sprach Koopmanns und attestierte dem damaligen Außenminister Frank-Walter Steinmeier, dieser habe bei seinen Beschwichtigungsversuchen nach der Armenien-Resolution "kein Rückgrat gezeigt".