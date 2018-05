"Illner"-Talk zu Europas Zukunft "Wir hängen einfach zusammen"

Schon lange kreiste kein kompletter Talk mehr so heiter und unbeschwert um finanzpolitische Fragen wie am Donnerstagabend bei "Maybrit Illner". Als es einst noch um Apokalyptisches wie Bankenkrise oder Griechenland ging, da hingen stets schwere Gewitterwolken unter der Studiodecke. Diesmal ging es im Grunde "nur" darum, ob die europapolitischen Visionen des französischen Präsidenten daran scheitert werden, dass die Deutschen dafür kein Geld ausgeben wollen. Titel der Sendung: "Macrons Traum, Merkels Alptraum - Europas Zukunft unbezahlbar?"

Auffällige Einigkeit herrschte darüber, dass den linksrheinischen Reformen auf ganzer Linie ein Erfolg zu wünschen ist. Die Sozialdemokratin Katarina Barley findet, das Auftreten des Präsidenten im Hinblick auf Europa habe "etwas Erfrischendes". Otto Fricke, haushaltspolitischer Sprecher der FDP, die Bemühungen Macrons um eine "Agenda 2010 à la française".

Bei Fragen der Grenzsicherung oder nordafrikanischer Auffanglager für Flüchtende hat Emmanuel Macron auch den bayerischen Ministerpräsident Markus Söder auf seiner Seite. Der will allerdings, wie Otto Fricke, "nicht die Schulden der Anderen übernehmen". Beim Geld fängt auch die deutsch-französische Freundschaft nicht an. Da hört sie auf.

ZDF/Svea Pietschmann Markus Söder und Katarina Barley

Konkret hat Macron in seiner Rede von der "Neugründung" der EU an der Sorbonne einen Haushalt mit Finanzminister vorgeschlagen, mehr Geld für sinnvollere Investitionen, Währungsfonds, Arbeitslosenversicherung. Alles europäisch, alles gemeinsam - und alles ohne Deutschland nicht zu haben. Hier hakt's.

Auf der einen Seite sperrten sich Otto Fricke (FDP) und Markus Söder (CSU) gegen diese Pläne, auf der anderen Seite zeigten sich Katarina Barley (SPD) und der Wirtschaftsjournalist Thomas Fricke konziliant. Hin und her flogen die Argumente über den Kopf von Madame Anne-Marie Descôtes, französische Botschafterin in Deutschland.

Geduldig erklärte Descôtes, von einer "Transferunion" nach dem Vorbild des Länderfinanzausgleichs könne keine Rede sein: "Die Deutschen sind nicht die einzigen, die auf ihr Geld aufpassen." Man müsse sehen, was "um Europa herum" passiert. Und Europa gegen künftige Finanzkrisen besser wappnen.

Hier erheben Söder und Fricke einstimmig Einspruch, der Europäische Stabilitätsmechanismus funktioniere doch hervorragend. Wenn alle ihre "Hausaufgaben" machten, dann bräuchte Deutschland auch "keine Hilfsdienste" zu leisten. Es bestehe also kein Grund für einen zusätzlichen Topf, der am Ende sogar noch von einem Parlament in Straßburg kontrolliert werde. Ein Detail, das Barley eben deswegen begrüßt - so sei mehr Transparenz gewährleistet.

Söder will jetzt nicht einfach "Geld streuen" und keinesfalls eine "Erweiterung der Haftungsrisiken", sodass am Ende wieder nur der "deutsche Sparer" für Staaten aufkomme, die "über ihre Verhältnisse leben", wie Otto Fricke sagte. Barley erwidert scharf, dass vielleicht ein Staat "über Verhältnisse" leben kann, nicht aber seine Bürger.

Auch Thomas Fricke beklagt die Verteidigungshaltung der Deutschen. Es gehe darum, dass Europa insgesamt stabiler dastehe. Deutsches Geld beispielsweise in einem Einlagensicherungsfonds werde nicht etwa "ausgegeben" - sondern sei eine Sicherheit dafür, es "nicht ausgeben zu müssen". An einer Lösung dieser Fragen bis zum EU-Gipfel im Juni führe kein Weg vorbei: "Wir haben eine Währung, wir hängen einfach zusammen."

ZDF/Svea Pietschmann Thomas Fricke

Überhaupt nicht thematisiert und deshalb umso spürbarer wurde an diesem Abend, dass ausschließlich über französische Vorschläge geredet wird. Hier mal eine Sonntagsrede, da mal eine Befürchtung, dort mal ein Konzessiönchen - mehr ist gegenwärtig aus Berlin nicht zu hören.

Tatsächlich besteht die Gefahr, dass vor lauter Bedenkenträgerei bis zur Europawahl 2019 überhaupt keine Weichen mehr gestellt werden. Es wäre ein verheerendes Zeichen nicht nur für das finanzielle, sondern auch für das - beharrlich und immerhin von Katarina Barley beschworene - "kulturelle Europa". Das gibt's nämlich auch. Noch.