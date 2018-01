GroKo-Talk bei "Maybrit Illner" Juso-Chef sieht SPD "meilenweit von der Spaltung entfernt"

Kevin Kühnert, 28 Jahre alt und Vorsitzender der Jungsozialisten, treibt derzeit die SPD vor sich her. Das "Milchgesicht" ("Bild") ist das an diesem Abend recht müde Gesicht der Gegner einer Großen Koalition, die Tränensäcke notdürftig überpudert. Opposition zehrt, auch wenn sie vorerst nur eine innerparteiliche ist. Deshalb steht er nicht nur in der Partei, sondern auch bei Maybrit Illner im Fokus, ihre Sendung steht unter dem Motto: "Machtkampf um die GroKo - Schulz und Merkel zittern". Vor Kühnert, wenn man so will.

Der Juso möchte, wie viele andere Mitglieder der SPD auch, dass "noch was übrig bleiben soll von diesem Laden, verdammt nochmal", wenn er und seinesgleichen ihn in ein paar Jahren übernehmen. Hat er auf dem Bundeskongress in Saarbrücken gesagt. Bei Illner weist er den Vorwurf von sich, mit seinem Nein zur Regierungsverantwortung zum Schwund der SPD beizutragen.

Genossinnen wie Manuela Schwesig fürchten angesichts der Dynamik der Debatte vor dem entscheidenden Sonderparteitag am Sonntag bereits eine Spaltung der Partei. Kühnert meint, die Sozialdemokraten seien "nun wirklich meilenweit von der Spaltung entfernt". Man streite in der Sache, lasse sich aber nicht auseinandertreiben.

.@stephanweil Wenn wir uns am Sonntag nicht mit einem Beschluss für Koalitionsgespräche durchsetzen, wird die #SPD vor einem Berg von Problemen stehen. #Schulz #GroKo #NoGroKo #illner — maybrit illner (@maybritillner) 18. Januar 2018

Stephan Weil, SPD-Ministerpräsident von Niedersachsen, inszeniert sich im Kontrast zum jungen Idealisten an seiner Seite als Pragmatiker. Eine Erneuerung der Partei sei durchaus auch in Regierungsverantwortung möglich, betont er. Es müsse eben viel mehr mit der CDU gestritten werden "als in den letzten Jahren". Ohne Risiko sei "keiner der Wege, vor denen wir jetzt stehen". Die SPD aber sei "eine Verantwortungspartei".

Verdächtig sollte Kühnert das Garn sein, mit dem ihn Gabor Steingart umspinnt. Der Chefredakteur beim "Handelsblatt" hat sich gedanklich schon das Popcorn bereitgelegt, um dem anstehenden Clash beizuwohnen. "Revolte beginnt damit", zitiert Steingart frei, "dass jemand aufsteht und Nein sagt". Nur weil Kühnert diesen Mumm aufgebracht habe, "sitzen wir heute hier und diskutieren über Erstarrung und Status Quo". Schulz und Merkel zittern? Sollen sie!

Albrecht von Lucke, Politologe, kann davor nur warnen. Dabei mag er die Erzählung von einer SPD, die an der Verantwortung schrumpfe, gar nicht teilen. Schulz' entschiedene Absage an eine neue GroKo am Wahlabend sei nichts anderes gewesen als ein "Umschichten" der Verantwortung für den katastrophalen Wahlkampf. Kühnert habe diesen Ball lediglich aufgenommen.

Besonders misstraut Lucke der verbreiteten Lust nach "der großen Disruption", dem Gefühl, eine Zerschmetterung bestehender Verhältnisse könne helfen. Schulz und Merkel zittern? Und dann? Was, wenn sie kippen? "Glauben sie allen Ernstes, dass die CDU anschließend Herrn Spahn aufbietet? Und die CSU einen Dobrindt?" Nein, mit Merkel habe die Union "die allergrößte Chance, als die letzte aller großen Volksparteien übrig zu bleiben".

Zaghaft hält Kühnert dagegen, man müsse Politik doch "neu denken". Dazu gehöre auch, dass "inhaltliche Fragen nicht immer mit Personalfragen" verbunden sein müssten. Vorgeblich sieht er keinen Grund für Schulz oder Nahles, im Fall einer Abstimmungsniederlage ihre Ämter zu räumen.

Julia Klöckner, stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU, gibt sich verständnisvoll. "Ich verstehe ja", wendet sie sich an den Rebell, "dass Sie diesen Abend auch benutzen als Aufgalopp zum Parteitag". Schließlich habe "bei uns die Junge Union natürlich auch ein bisschen Freiheit", also Narrenfreiheit.

Disruption aber ist mit ihr - und der CDU - natürlich auch nicht zu machen, ein Land will regiert werden, und zwar von Angela Merkel. Da will man sich auch nicht hetzen lassen. Europa? Ach, mit Frankreich und dessen Erwartungen braucht man Klöckner nicht kommen: "Herr Macron hat einen Aufbruch? Der muss so oft aufbrechen, bis er überhaupt da hinkommt, wo wir gerade stehen!"

Als anschließend in der Runde noch ein wenig über das Sondierungspapier geredet wird, Weil dessen sozialdemokratische Handschrift lobt und Klöckner seine christdemokratische, als es um Rente geht und Kindergeld und Bürgerversicherung, Pflege und Teilzeit, da ist es still geworden um Kühnert. Fast wirkt er, als habe ihn eine kleine Disruption ereilt.