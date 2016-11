"Maybrit Illner" zur US-Wahl "Trump ist ein normaler Mensch und deshalb so beliebt"

Es ist offensichtlich nicht leicht, überzeugte Wähler von Donald Trump in Deutschland für Talkshows zu gewinnen. Und hat man doch mal einen in der Runde sitzen, kann er das Phänomen auch nicht so recht erklären. Dann sitzt da, keine Woche vor der Wahl, ein amerikanischer Restaurantbesitzer aus Essen und sagt: "Trump ist eigentlich ein normaler Mensch und deshalb so beliebt." Konfrontiert mit dem üblichen Bullshit, den der Kandidat der US-Republikaner so von sich gibt, meint Nicholas Smith: "Man soll ihn nicht wortwörtlich nehmen."

Der Mann ist bei Maybrit Illner nicht ganz alleine auf weiter Flur. Ihm zur Seite sitzt die US-Autorin Deborah Feldman, die keinen der beiden Kandidaten präferiert. Im Gegenteil, die Wahlberlinerin steht kurz vor der Einbürgerung und ist vom kompletten politischen System in ihrer Heimat frustriert. Bernie Sanders, ja, der linke Konkurrent von Hillary Clinton, das wäre eine echte Alternative gewesen. Der Trump-Wähler neben ihr nickt eifrig. Komisch, diese Amerikaner.

Mit "Sex, Lügen, E-Mails", wie im Titel angekündigt, hat die Sendung glücklicherweise nur in den Einspielern zu tun. Die Runde selbst bemüht sich aufrichtig, diese komischen Amerikaner zu verstehen - und die bevorstehende Wahl.

Die Wahl des kleineren Übels

Andrew Denison, US-Politologe, will den "größten Gender-Gap in der Geschichte" und Frauenfeindlichkeit als Thema entdeckt haben. Clinton sei als Frau "zu schlau und hat zu gut ihre Hausaufgaben gemacht". Das mögen manche Männer bekanntlich nicht.

Auch Alexander Graf Lambsdorff, Vizepräsident des Europäischen Parlaments, erklärt sich den Erfolg von Donald Trump gerade mit dessen Entgleisungen. Je mehr er dafür gescholten würde, umso glaubwürdiger wirke er für seine kleinunternehmerische Klientel. Auch in Europa hätten wir Clowns - er nennt Johnson, Farage, Le Pen -, die Regeln brächen uns sich einen Dreck um politisch korrekten "Neusprech" scherten. Lambsdorff konstatiert eine Demokratiekrise, auch in Europa.

Claus Kleber vom "heute-journal" stellt fest, dass beide Kandidaten extrem unbeliebt seien - und Trump noch einen Tick hässlicher rüberkomme als Clinton. Deshalb sei "die Stimmung so ungeheuer volatil". Einerseits steht hinter Clinton das Establishment, von Obama bis zu Bush dem Älteren. Andererseits ist es der Hass auf eben jenes Establishment, das Trump die Wähler zutreibe.

"Es kann eigentlich nur Clinton gewinnen", sagt Lambsdorff, "aber alle sind hypernervös". Claus Kleber: "Wir sind doch auch hypernervös, oder?" Immerhin sei der Ausgang der US-Wahl auch für Deutschland wichtiger als die Frage, wer im kommenden Herbst im Bundeskanzleramt sitzt (alle Fakten zur US-Wahl finden Sie hier in unserem Erklärformat "Endlich verständlich").

Die USA - wie ein Besuch auf dem Mars

Paulina Unfried war als Austauschschülerin in Minnesota und hat in der "taz" darüber einen erhellenden Text geschrieben. In der Sendung schildert sie den Kulturschock, als Berlinerin plötzlich auf dem plattesten Land in der Provinz zu hocken - zwischen Großfamilien, Jagdausflügen und Kirchenbesuchen. In einer Welt, in der selbst Lehrerinnen Obama mit Hitler vergleichen. Mit der Zeit habe sie die Einstellungen ihrer Gastgeber besser verstanden: "Okay, die gucken Fox News 24 Stunden."

Ein wenig klingt es, als erzähle Unfried von einem Besuch auf dem Mars. Tatsächlich lenkt ihr Bericht die Sendung aufs richtige Gleis. Die USA sind ein auch geografisch gigantischer Staat, dessen konservatives Herzland aus europäischer Perspektive kaum auftaucht. Kleber schildert, dass selbsternannte US-Kenner ihren Urlaub oder ihre Geschäfte nur an den liberalen Küsten machten - wo auch die meisten Korrespondenten hockten. Lambsdorff stimmt zu: "Wir nehmen das kulturelle Herz von Amerika viel zu wenig wahr."

Trump-Fan Nicholas Smith sieht eine Chance, seinen Standpunkt noch einmal zu unterstreichen. Er spricht von der "Drehtür" zwischen Politik und Wirtschaft und dem Wunsch nach einem "fair deal". Das betreffe auch den Umgang mit Europa. Gewiss gäbe es in Deutschland tolle Straßen, leidlich funktionierende Gesundheits- und Bildungssysteme: "Das haben wir alles nicht, weil: Wir unterstützen euch."

Ob der Zusammenhang wirklich kausal ist, bleibt ungewiss. Lambsdorff nutzt das Argument, auf die Notwendigkeit einer besseren europäischen Verteidigungspolitik hinzuweisen. Übrigens sei er froh, dass Sanders aus dem Rennen sei. Bei dem habe es sich um einen "Trump von links" gehandelt.

Und zum Schluss: Fröhlicher Fatalismus

Mit welcher Präsidentin, mit welchem Präsidenten die Welt denn besser fahren würde, will Illner abschließend wissen. Smith sieht keinen Unterschied, Denison hielte Trump für eine "Katastrophe". Lambsdorff ist da auch skeptisch, wegen der mangelnden "Vertrauensbasis".

Kleber sagt: "Wenn ich mir die Welt so angucke, über die wir im 'heute-journal' täglich berichten es ist keine gute Zeit für Berufsanfänger". Und Deborah Feldman ist so froh, bald keine Amerikanerin mehr zu sein, dass sie sich fröhlichen Fatalismus leistet. Vielleicht wäre auch ein Sieg von Trump "in Ordnung". Denn dann könnten dessen Wähler mal sehen, was es bedeutet, Trump zu wählen.