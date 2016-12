"Maybrit Illner" zur Wirtschaftslage "Herr Gabriel macht das schon richtig"

"Gewinne steigen, Jobs verschwinden - wer kümmert sich um die Verlierer?", wollte Maybrit Illner diesmal wissen. Um es gleich vorweg zu sagen: Es wurde keine weitere der typischen Sendungen zum inflationär betalkten Themenbereich "Abgehängte/Rechtspopulismus". Am Ende fand die Moderation, man habe "ein ziemlich großes Rad gedreht". Was unter anderem auch deswegen zutraf, weil es im Wesentlichen um das Kernstück des deutschen Wirtschaftsstandorts, die Autoindustrie ging - Elektro-Mobilität und VW-Diesel-Gate inklusive.

Zumindest indirekt ging es aber auch noch um ein sehr spezielles Beschäftigungsverhältnis, nämlich das jenes Mannes, der derzeit gleich mehrere Stressjobs auf einmal auszuüben hat: Sigmar Gabriel saß da, Vizekanzler, Wirtschaftsminister, SPD-Chef und eventueller oder auch mutmaßlicher Kanzlerkandidat in spe.

Gabriels Leistungsschau

Der nutzte verständlicherweise die Gelegenheit zu einer Art von persönlicher Leistungsschau mit Blick auf das nahende Wahljahr, klopfte sich selbst noch mal in Sachen Kaiser's Tengelmann auf die Schulter und machte sich stark für alles, was die SPD einst als Schutzmacht des kleinen Mannes groß gemacht hat, zugleich aber auch für das Gedeihen des Exportlandes Deutschland.

Ob das nicht eine gewisse Schizophrenie bedinge, fragte Illner. Nein, "der Herr Gabriel macht das schon richtig", beruhigte sie Matthias Wissmann, Ex-CDU-Politiker und heute Lobbyist als Chef des Verbands der Autoindustrie. Und von Katja Kipping, der netten Linke-Vorsitzenden, bekam der Genosse der Werktätigen wie der Bosse auch kaum Kritisches zu hören. Abgesehen höchstens davon, dass sie sich den Politikwechsel als Voraussetzung für Koalitionsüberlegungen hier und da wohl noch etwas deutlicher wünschte, während Gabriel seinerseits Kipping immer mal wieder freundlich recht gab.

Die Konsens-Talkshow

Es war, mit anderen Worten, eine Diskussionsveranstaltung, bei der sehr oft zustimmend genickt wurde. Der Abgasskandal - schlecht für das Image nicht nur von VW. Boni für Missmanager - nicht mehr vermittelbar, obendrein gefährlich für den Kapitalismus und Vorlage für die Populisten, wie der Volkswirtschaftsprofessor Sebastian Dullien dozierte. Und Leiharbeit gehört selbstverständlich eingedämmt. Guido Machowski, Betriebsratschef eines Leipziger Porsche Zulieferers und Sozi, konnte das aus eigenem Erleben nur bestätigen, gab aber ebenso zu, nicht alles an der Agenda-Politik sei falsch gewesen, was wiederum Gabriel genauso sah. Auch Dullien nickte, es müsse nachgebessert werden.

Lediglich Horst von Buttlar, Chefredakteur von "Capital", dem es ein Rätsel war, wieso sich im blühenden Land überhaupt jemand als Verlierer fühlen könne, erntete breiten Widerspruch, als er eine "richtige Steuerreform" forderte. Von der würden die wenigsten profitieren, konterte der Volkswirtschaftler. Er ist erklärter Gegner der "schwarzen Null" und plädierte ebenso wie Kipping und Gabriel dafür, das viele Geld in den öffentlichen Kassen in Infrastruktur und Bildung zu investieren. Und wenn schon, dann solle man lieber die oberen zehn Prozent zur Kasse bitten, kam es erwartungsgemäß von links.

Gabriel und die K-Frage

Ansonsten arbeitete man sich weitgehend im Konsens durch die Gefilde der real existierenden und demnächst vielleicht nicht nur schönen, aber eben auch Chancen eröffnenden Arbeitswelt, in der immer weniger menschliche Arbeitskraft benötigt wird. Kipping brachte die nicht ganz neue Idee der Maschinensteuer ins Spiel, Gabriel bevorzugte eher Verkürzungen der Arbeitszeit.

Vor allem aber wollte Letzterer noch einmal festgehalten wissen, dass es "bei allen hehren Klimazielen" (Stichworte: E-Mobilität, Kohleausstieg) stets auch die Folgen für die Beschäftigten zu bedenken gelte. Was denn etwa aus den Motorenbauern werde, wenn es nur noch E-Autos gebe?

Kipping pflichtete bei, erinnerte aber daran, dass das Ganze ohnehin nur bei kompletter Umstellung auf erneuerbare Energien Sinn habe. Wissmann sprach weise von der zu findenden richtigen Balance.

Am Ende allerdings kam dann doch noch der Moment, in dem es statt zum Nicken nur noch etwas zum Abwinken gab. Sigmar Gabriel sollte sich konkret zur K-Frage äußern, was er natürlich nicht tat. Es bleibe beim vorgesehenen Fahrplan. Schließlich habe sich auch die Kanzlerin mit ihrer Entscheidung viel Zeit gelassen.