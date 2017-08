Serien-Neuauflage "Miami Vice" soll zurückkommen

Es wäre insgesamt die dritte Version, in der man "Miami Vice" sehen kann. Da ist natürlich das Original aus den Achtzigerjahren, in denen die Polizisten James "Sonny" Crockett (Don Johnson) und Ricardo Tubbs (Philip Michael Thomas) in pastellfarbenen Zweireihern Gangster durch Miami jagten. 2006 folgte ein Spielfilm unter der Regie von Michael Mann, mit Colin Farrell und Jamie Foxx in den Hauptrollen. Jetzt will der US-amerikanische Sender NBC die Serie abermals neu auflegen. Ein Reboot sei in Arbeit, will der amerikanische Branchendienst "Variety" erfahren haben.

Wer die Hauptrollen der beiden Polizisten Crockett und Tubbs übernehmen wird, ist noch nicht bekannt. Hinter der Produktion steht allerdings das Team, das auch schon für die "Fast and Furious"-Filmreihe verantwortlich war. "Fast and Furious"-Darsteller Vin Diesel wird für das Remake von "Miami Vice" mit Drehbuchschreiber Chris Morgan kooperieren, der bisher sechs Drehbücher der "Fast and Furious"-Reihe geschrieben hat.

Die Originalserie lief von 1984 bis 1990 für insgesamt fünf Staffeln. Neben Don Johnson und Philip Michael Thomas in den Hauptrollen hatten verschiedene prominente Schauspieler Gastrollen in "Miami Vice", darunter Gene Simmons, Pam Grier, Laurence Fishburne und Viggo Mortensen.

Sollte NBC das Projekt realisieren, wäre "Miami Vice" das letzte in einer langen Reihe von Serien-Remakes, die in letzter Zeit produziert wurden. Darunter: "Dallas", "DuckTales" und "MacGyver".