Nach Beschwerde von Tochter Sky strahlt Michael-Jackson-Folge nicht aus

Michael Jackson fährt nach dem 11. September 2001 mit Marlon Brando und Elizabeth Taylor von New York nach Los Angeles: Das war der Plot einer Folge der Sky-Serie "Urban Myths" - die jetzt wohl nie jemand zu sehen bekommt. Wie die BBC berichtet, hat sich der Sender Sky dazu entschieden, die umstrittene Episode aus dem Programm zu nehmen.

Der Sender reagiert damit auf die Kritik von Paris Jackson, Tochter von Michael. Die hatte sich auf Twitter über die Darstellung ihres Vaters beschwert, nachdem sie den ersten Trailer für die Serie gesehen hatte.

"Ich fühle mich so unglaublich beleidigt, und ich bin sicher, viele andere Leute auch", schrieb sie. "Ganz ehrlich, ich könnte mich übergeben." Es sei die Absicht der Filmemacher gewesen, ihren Vater und auch Liz Taylor zu beleidigen. Jackson - aber auch die beiden anderen Figuren - werden in der Folge auf überzogene Weise dargestellt. Schauspieler Joseph Fiennes ("Shakespeare in Love") wurde geschminkt, um wie ein stark operierter Michael Jackson auszusehen.

In einem Statement des Senders heißt es: "Wir hatten nie die Absicht, jemanden zu beleidigen."

Die 18-jährige Paris störte sich auch daran, dass ein weißer Schauspieler die Rolle seines Vaters übernehmen würde. Michael Jackson hatte sich selbst im Laufe seiner Karriere mit mehreren Operationen die Gesichtsfarbe aufhellen lassen. Seine Tochter schrieb nun über die Darstellung in der Serie: "Mein Vater hat unzählige Male betont, wie stolz er auf seine Wurzeln ist. Er hätte dies nie gewollt."

Joseph Fiennes hatte seine Rolle und die Weise, wie er sie darstellt, zuvor verteidigt. Nun heißt es in dem Statement von Sky: "Joseph Fiennes unterstützt unsere Entscheidung voll und ganz".