Michelle Obama bei Jimmy Fallon "Ich könnte jetzt weinen"

Die Diskrepanz hätte größer nicht sein können: Am Mittwoch verspritzte der künftige Präsident Donald Trump bei seiner ersten Pressekonferenz seit Monaten wie üblich Gift; Noch-First-Lady Michelle Obama umarmte derweil in Jimmy Fallons "Tonight Show" ihre Fans.

Es war ihr dritter Auftritt in der NBC-Talkshow, und die Sendung war ihr ganz allein gewidmet. Moderator Jimmy Fallon gestand ihr, er habe am Abend zuvor bei der Abschiedsrede des Präsidenten Tränen vergossen. Und auch Michelle Obama zeigte sich gefühlig: "Es ist verrückt, ich könnte jetzt weinen. Ich hätte nicht gedacht, dass der Abschied aus dem Weißen Haus so emotional werden würde."

Höhepunkt der Show war ein Segment, in dem Michelle Obama Menschen überraschte, die eine Farewell-Botschaft an sie richteten. Vielmehr an ihr Porträt: Die Teilnehmer glaubten, ihre Rede würde lediglich gefilmt und der First Lady später übergeben - bis Michelle Obama plötzlich hinter einem Vorhang auftauchte und die kräftig herzte.

Michelle Obama war insgesamt dreimal zu Gast in Jimmy Fallons "Tonight Show". Jedes Mal machte sie bei Spielen mit, die sich die Redaktion ausgedacht hatte - Sackhüpfen im Weißen Haus etwa oder Tanzen mit einem als Vorzeige-Mama verkleideten Moderator.

Auch in anderen Unterhaltungsshows hatte Michelle Obama denkwürdige Auftritte, in der "Late Late Show" mit James Corden etwa. Da stieg sie im Segment "Carpool Karaoke" mit dem Moderator ins Auto und schmetterte zur Musik aus dem CD-Player ihre Lieblingshits von Beyoncé und Stevie Wonder.