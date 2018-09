Polit-Sitcom "Murphy Brown" Rechthaberei statt Ringen um Anstand

Wenn man einen Wunsch frei hätte als amerikanischer TV-Zuschauer, dann müsste es wohl der sein, dass die Networks endlich aufhören, das Publikum mit der Wiederbelebung angestaubter Ikonen aus dem Keller der Fernsehgeschichte zu quälen. Jüngstes Beispiel ist die Fortführung von "Murphy Brown", einer einst bahnbrechenden CBS-Sitcom über die titelgebende Fernsehjournalistin, deren unverblümte Art mit ihren hohen moralischen Ansprüchen im Widerspruch steht. Unter den Sitcom-Revivals der vergangenen Monate mag dies die größte Enttäuschung sein.

In der Auftaktepisode findet das alte Team des Nachrichtenmagazins "FYI" zueinander: Murphy Brown (Candice Bergen), die den Ruhestand im zeitgenössischen Amerika nicht länger aushält, trommelt ihre Ko-Moderatorin Corky (Faith Ford), das Recherche-As Frank (Joe Regalbuto) und den Produzenten Miles (Grant Shaud) zusammen, und bald sind sie mit "Murphy in the Morning" wieder auf Sendung - diesmal im Kabelfernsehen und mit einem radikalen Konzept: Hier soll die Wahrheit ein Forum haben!

"Fake News" heißt die Pilotfolge

2005, als Stephen Colberts "Colbert Report" als Satire der immer faktenfreieren TV-News auf Sendung ging, wäre das revolutionär gewesen. 2018 ist dieser Anspruch so antiquiert wie Murphys Klapp-Handy.

Und so ringt die Renaissance von "Murphy Brown" vor allem mit ihrer eigenen Relevanz. "Fake News" heißt die Pilotfolge, als wäre es Anfang 2017. Bereits in den ersten Minuten wirkt die Show überkommen: Murphy wacht schreiend auf dem Sofa vor ihrem Fernseher auf, wo in diesem Moment Donald Trumps Wahl zum Präsidenten verkündet wird. Brown mag die "Original Nasty Woman" sein, wie ihr Hemd in großen Lettern betont, und das macht die vorgestrige Prämisse dieser elften Staffel noch schmerzhafter: Trump ist Präsident! Wir brauchen dringend eine furchtlose Journalistin, die die Dinge beim Namen nennt!

In einer TV-Nachrichtenwelt, in der man vom aufgeregten Gezeter selbsterklärter Experten und wichtigtuerischer Bedenkenträger zu ertauben droht, mag dies zudem ein Angebot sein, das man dann doch lieber ausschlagen möchte. Die Einschaltquoten der Pilotfolge reflektierten am Freitagabend denn auch ein merklich geringeres Interesse an "Murphy Brown" als andere Sitcom-Revivals wie "Will and Grace" oder "Roseanne" verbuchen konnten.

"Roseanne" trumpfte (bis zur Implosion der Show durch einen rassistischen Tweet von Roseanne Barr) immerhin mit der radikalen Idee auf, die politische Debatte aus ihren jeweiligen Echokammern zu befreien und in einen garstigen Dialog zwischen Trump-Wählerin Roseanne und ihrer Schwester Jackie (Laurie Metcalf), einer Clinton-Unterstützerin, zu fassen. "Murphy Brown" begnügt sich mit einer zahmeren Variante: Murphys inzwischen 28-jähriger Sohn Avery (Jake McDorman) hat jetzt ebenfalls eine eigene TV-Show, die zeitgleich mit "Murphy in the Morning" läuft - und zwar auf dem "Wolf Network", wie Fox News hier heißt. Aber Avery ist kein konservativer Schreihals, er bezeichnet sich als "Stimme der Vernunft" und hofft, "die Kultur verändern zu können." Dass die neue "Murphy Brown" diese Kultur, die eine der Spaltung ist, weniger konfrontiert als sie befeuert, ist indes ihre bitterste Schwäche.

Hillary Clinton als Sekretärin

Der Charme der Besetzung, besonders Fords weiterhin spritzige Corky und Jake McDormans Avery, sorgt für Lichtblicke, und die witzigsten Minuten der Pilotfolge sind einem Gastauftritt von Hillary Clinton als neue Sekretärin von Murphy geschuldet - ein Running gag der Originalshow (1988 - 1998), in der 93 Redaktions-Assistentinnen verschlissen wurden.

Aber die Serie ist dennoch keine scharfzüngige Sitcom-Variante von HBOs "The Newsroom", sondern ergibt sich zu sehr jener Selbstgefälligkeit, die längst beide Seiten des politischen Diskurses in den USA prägt. Die Show imaginiert einen Twitter-Krieg zwischen Trump und Murphy ("Bring it on!", ruft sie kampfbereit in die Kamera), später bekommen Trumps Pressesprecherin Sarah Huckabee Sanders und sein Ex-Berater Stephen Bannon ihr Fett weg.

Zwar hat "Murphy Brown" schon immer die Linie zwischen Fiktion und Realität verwischt, am effektvollsten vielleicht, als die öffentliche Kritik des damaligen Vizepräsidenten Dan Quayle an der alleinerziehenden Murphy Brown zur Pointe der Show wurde. Aber die neuen politischen Seitenhiebe sind so altbacken wie unpassend im Hinblick darauf, woraus "Murphy Brown" einst komödiantisches Kapital schöpfte. Kompliziertes Ringen um Rechtschaffenheit ist hier öder Rechthaberei gewichen.

"Ich bin ein bisschen nervös", sagt Murphy Brown vor Sendebeginn ihrer neuen Show, "was, wenn wir hiermit unseren Ruf beschädigen?" Die Gefahr besteht.

"Murphy Brown" (CBS 2018) kann in Deutschland über iTunes gestreamt werden