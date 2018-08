Gefeierte Sitcom "Murphy Brown" kommt zurück - mit #MeToo-Episode

In den Neunzigerjahren stellte sie die Verkörperung der aufrechten, abgeklärten und wortgewandten Aufklärerin dar: In zehn Staffeln verkörperte Candice Bergen die trockene Alkoholikerin Murphy Brown in der gleichnamigen Serie, sie erhielt dafür insgesamt fünfmal den Emmy als beste Hauptdarstellerin. 1998 wurde die Sitcom unter Fan-Protesten eingestellt.

Schon im Januar hatte der US-Sender CBS mitgeteilt, dass Bergen als Brown auf den Bildschirm zurückkehren werde. Jetzt wurden weitere Details zu dem Serien-Reboot bekannt gegeben, das am 27. September starten soll.

Wie unter anderem das Branchenmagazin "Vulture" berichtet, wird es eine komplette Folge geben, die sich mit der #MeToo-Bewegung auseinandersetzt. Titel: "#MurphyToo". Dabei hat das Thema derzeit bei CBS besondere Sprengkraft. Denn Ende Juli wurde bekannt, dass Vorwürfe wegen sexueller Belästigung gegen den CBS-Chef Leslie Moonves erhoben wurden: Insgesamt sechs Frauen erklärten in einem Artikel im "New Yorker", der Medienmanager habe sie während beruflicher Treffen angefasst oder geküsst. Die Vorwürfe werden aktuell untersucht.