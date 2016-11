Neue Show mit Joko und Klaas Freundsche Versprecher

Hui, das war knapp: Fast hätte das der lustige Moment des senderübergreifenden Gesamt-TV-Abends werden können. "Das wird heute so unangenehm, sie sollten auf keinen Fall umschalten" - hätte das nicht Joko Winterscheidt zum Auftakt von "My Idiot Friend" in die Kamera gegrient, sondern ein beliebiger Mitwirkender des zeitgleich stattfindenden Bambi-Bizarro-nosums mit Bekennergepränge ins Mikrofon gestammelt, man hätte auf jeden Fall herzlich über diese offenen Worte gelacht.

"My Idiot Friend" ist das neue TV-Format des auf ewig wie zwei vergessene Gummibärchen in der Arschhosentasche zu einem untrennbaren Klumpen verschmolzenen Duos Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Es ist das erste Versuchskaninchen aus deren Testsendung "Die beste Show der Welt", das nun vorerst zweimal als eigene Show umgesetzt wird.

Das Konzept: Zwei Prominente werden im Vorfeld in klassische Versteckte-Kamera-Peinmomente gebracht, und drei ihrer besten Promi-Freunde müssen in der Sendung dann an den pikantesten Stellen raten, wie die Geneppten wohl gleich reagiert haben werden - um herauszufinden, welche Freundes-Crew ihren Kumpel oder ihre Kumpelette am besten kennen.

In der Auftaktsendung muss sich Boss-Hoss-Hälfte Alec Völkel mit einem schwitzig-übergriffigen Fan bei einem Meet-and-Greet herumschlagen, der in Wahrheit mittels Ohrmikro von Joko aus dem Nebenzimmer ferngesteuert wird. Eine in der Historie des Verulkungsgenres hinreichend durchgenudelte Konstellation, die aber tatsächlich ein bisschen ulkig ist, weil der Fake-Fan großes Talent im gruseligen Betatschungswesen an den Tag legt.

Als er nach viel zu langer Fan-Umarmung und munteren Stalking-Einlassungen noch eine Literflasche Plastikflasche selbstgebrannten Schnaps samt schmuddeliger Gläser auspackt, müssen die Alec-Freunde Wolfgang Niedecken, Franziska Knuppe und Uwe Ochsenknecht raten: Trinkt der Musiker oder nicht? "Ich glaube, dass er sich straight verhält und nicht rumwiggelt", sagt Niedecken, und so ungefähr, nur möglicherweise leicht anders formuliert, hätte man sich das auch als gänzlich unbefreundeter Zuschauer gedacht.

"Du bist das gewohnt von verarscht werden"

Das Opfer des zweiten Teams ist die unverwüstliche Palina Rojinski, die im Wagen einer Freundin in eine Autowaschstraße gelockt wird - worauf Klaas mitten im Einschäumvorgang mit einer Fernsteuerung alle Fenster öffnet. Lena Meyer-Landrut, Tänzerin Nikeata Thompson und Olli Schulz müssen sich entscheiden: Wird sie sich in den Kofferraum flüchten, abwechselnd um Hilfe hupen und auf russisch fluchen oder das ganze Schlamassel instagrammen?

"Ich glaube, du bist das gewohnt von verarscht werden", sagt Lena Meyer-Landrut in natürlich wirkendem, aber nicht ganz perfektem 1-vong-Sprüche-Dialekt, und mit diesem Freundschen Versprecher wird schnell das Dilemma des ganzen Sendungsformats offenbar: Man interessiert sich nämlich als Zuschauer leider nur ziemlich am Rande dafür, wie die eingeweichte Paulina jetzt auf diese auch nicht so ganz taufrische Verprankung reagiert, weil man die ganze Zeit darüber nachdenkt, ob Lena ihr Leibchen mit dem Logo des seit Monaten sensationell unerfolgreichen Football-Teams Cleveland Browns wohl aus Gründen der Ironie, der Unkenntnis oder des Farbmatchings trägt.

Viel interessanter als die üblichen Versteckte-Kamera-Quälereichen sind die prominenten Freundschaftskonstellationen: Wie darf man sich das vorstellen, treffen sich Boss-Hoss-Alec, Niedecken, Knuppe und Ochsenknecht manchmal zu einem schönen Siedler-von-Catan-Spieleabend? Gehen Rojinski, Meyer-Landrut, Thompson und Schulz manchmal zusammen in den Klettergarten? Wer bringt auf wessen Grillpartys unverdrossen immer wieder den zu trockenen, Würgreflex stimulierenden Nudelsalat mit, wer hält wem beim Kotzen die Haare, wer hat schon seit Jahren wessen Raclette-Set ausgeborgt und wird es wohl nie mehr zurückbringen?

Immerhin, das muss man einräumen, regt "My Idiot Friend" nachhaltig die Fantasie an - keine geringe Leistung im aktuellen Programm-Angebot.