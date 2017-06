"Nachsitzen!" bei RTL "Aggregatzustand? Was ist das, Mann?"

Es ist Freitagabend, die Woche war vielleicht so mittelgut, man schaltet eine neue (oder zumindest frisch abgekupferte) Schlaumeier-Sendung ein und freut sich darauf, vom Sofa aus bei den Wissensfragen schön oberklugscheißen zu können - normal. Wie schnöde RTL diese niedrigschwelligen Zuschauer-Erwartungen dann mit "Nachsitzen! Promis zurück auf die Schulbank" enttäuschte, setzt dann allerdings fast schon Mutwilligkeit bei den Machern voraus.

Dass beim Konzept unverkennbar mit Stielaugen von der Sat1-Vorlage "Luke! Die Schule und ich" gespickt wurde, ist so offensichtlich, dass man sich darüber erst gar nicht zu echauffieren brauchte. Zumal das RTL'sche Moderations-Schweizer-Taschenmesser Daniel Hartwich auch tatsächlich das Beste aus diesen Umständen herausholte: "RTL hat seinen Bildungsauftrag entdeckt - unter einem Stapel alter Playboys und den Socken von Günther Jauch".

MG RTL D/ Frank Hempel "Lehrer" Max und Yael und der Schuldirektor

Man will ja auch nicht einmal was gegen die auf altklug getrimmten Kinder sagen, die als Fachlehrer für ihre Spezial-Wissensgebiete über die Leistungen der zu prüfenden Promis urteilen sollen (eigentlich doch, aber vermutlich kann man solche Strebi-Rollen einfach nicht sympathischer besetzen). Man ist auch schnell zu matt, um sich zu fragen, warum eine blaue Handspielpuppe als "Rektor" eingesetzt wird. Wirklich ärgerlich aber ist der sinnlose Schnitt: Die Fragen aus traditionell geliebten Schulfächern wie Mathe, Physik und Chemie werden sämtlich viel zu kurz eingeblendet, als dass die Zuschauer zuhause wirklich mitraten könnten, eine der Hauptvergnügungsquellen bei Quizformaten, und es ist leicht seltsam, das noch einmal extra betonen zu müssen.

MG RTL D/ Frank Hempel Moderator Daniel Hartwich, Pietro Lombardi, Ruth Moschner, Rebecca Mir, Joachim Llambi und Lutz van der Horst (v.l.)

Anschließend nimmt man sich dann nicht einmal die halbe Minute, um die richtige Antwort kurz zu erklären. Die allerdings, wenn es um das eingekrustete Schulwissen der geprüften Kandidaten geht, ohnehin nicht aussagekräftig ist, weil die Multiple-Choice-Auswahl auch die bestürzend schafsdoofen Promi-Kandidaten Pietro Lombardi und "Germany's next Topmodel"-Kriegsabiturientin Rebecca Mir (die die Zapfen und Stäbchen des Auges mal eben im Herz verortet und glaubt, der für seine spektakulären Verhüllungen bekannte Künstler hieße Dali) durch beherztes Raten besser davonkommen lassen als verdient. Außerdem noch mit auf der Schulbank: Ruth Moschner, Joachim Llambi und Lutz van der Horst.

Immerhin gelingt es "Nachsitzen!", dass man sich als Zuschauer schnell selbst wie ein überforderter Referendar beim Einhüten einer besonders renitenten Sonderklasse im Cola-Rausch fühlt, denn neben den Promiprüfungen springt der Showaufbau wild über sämtliche Schulbänke: Es gibt Straßenbefragungen, Einspieler mit kuriosen Unterrichtsszenen aus aller Welt, minder amüsante Rankings (Platz 5 der besten Schummelmethoden in der Schule: vom Nachbarn abschreiben, Platz 4: einen Spickzettel benutzen. No shit, Sherlock!), live vorgeführte, aber auch nicht weiter erklärte Experimente und Erinnerungsschwadronagen aus der eigenen Schulzeit der Promis - überschaubar spannende Erzählungen, wie Llambi mit dem Direktorentöchterlein auf der Abschlussfahrt Blues tanzte und wie Lombardi einmal in der Grundschule seine Jacke an einen Haken hängte, diese dann aber doch herunterfiel (echt passiert!).

MG RTL D/ Frank Hempel Ruth Moschner, Pietro Lombardi, Rebecca Mir, Joachim Llambi und Lutz van der Horst

Spätestens nach fünfen dieser Einspieler wünscht man sich zu Hause ein Luftgewehr, um damit wie auf dem Rummel auf die dabei penetrant und schamvoll pseudo-modern aufpoppenden Emojis schießen zu können und am Ende vielleicht keinen unterhaltsamen Fernsehabend, aber doch zumindest ein angemottetes Plüschnilpferd gewinnen zu können.

Der einzige Unterhaltungswert der Show besteht so darin, latent schwelende Abneigungen gegen einzelne Fernseh-Dauervisagen zu verfestigen. "Ich sage ja noch Negerkuss", verkündet Llambi mit patzigem Stolz, als die Sprache auf die gern Als Pausensnack verzehrten Matschbrötchen kommt, belohnt vom tumb klatschenden Studiopublikum.

Die zwischenzeitliche Letztplatzierung von Mir kommentiert er klebrig mit "aber sie sieht gut aus". Irre nervig auch Pietro Lombardi in seiner Rolle als Klein-Doofi von überschaubarem Neuigkeitswert. Inzwischen durch seine vielen RTL-Semester schon ausgesprochen professionell vertrottelt plärrt er dummstolz heraus, dass er keinen Schimmer hat, was "Evolutionstheorie" bedeutet, findet Spanien nicht auf der Landkarte und dümmelt: "Aggregatzustand? Was ist das, Mann?"

MG RTL D/ Frank Hempel Pietro Lombardi, Physik-Experte Dr. Marc Sacher, Moderator Daniel Hartwich und Assistentin Louisa (v.l.)

Am Ende dürfen alle bei einem klassischen Zirkeltraining, allerdings mit Sportschuhen, groß wie jugendliche Robben, ihren Notenschnitt noch rasch etwas aufbessern - wie im wahren Schulleben mitunter auch. Am Ende ist Pietro Lombardi mit 4,1 das Schlusslicht, Joachim Llambi wird mit 2,7 Klassenbester. Und als Zuschauer träumt man in der Nacht dann wieder schlecht vom unvorbereiteten Mathe-Abi ohne Hose.