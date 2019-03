TV-Zukunft mit Netflix, Amazon und Apple Gib Stoff!

Die Frontleute von Netflix geben gerne damit an, dass sie kein Risiko scheuen. Immer wieder erzählen sie, wie sie einst, als noch niemand an die Wirtschaftlichkeit von Streamingdiensten für Serien glaubte, 100 Millionen Dollar zusammenkratzten, um die ersten beiden Staffeln von "House of Cards" zu produzieren, und so das Fernsehen neu zu erfinden. Die Geschichte kramte Netflix-Programmchef Ted Sarandos am Mittwoch dann auch noch mal beim Fernsehfestival SeriesMania in Lille hervor: Risikobereitschaft als Unternehmensfolklore.

In Wirklichkeit war der Auftritt des vielleicht einflussreichsten Fernsehmanagers der Welt ziemlich hasenfüßig. Sarandos sprach mit den Serienschöpfern Charlie Brooker und Annabel Jones, die seine Plattform mit der interaktiv konsumierbaren "Black Mirror"-Episode "Bandersnatch" noch ein weiteres Stückchen in die Zukunft der Fernsehtechnologie getrieben haben. Sich von jenen Leuten interviewen zu lassen, die man bezahlt, ist alles andere als heroisch. Die "Black Mirror"-Schöpfer befragten ihren Geldgeber dann auch mit Bezug auf die Auswahlmöglichkeiten des interaktiven Dramas sehr brav: Film oder Serie? Tradition oder Disruption?

Wie schön hätte in dieser Reihung die Frage "Netflix oder Apple?" geklungen, aber da war die Redezeit schon vorbei. Oder der Wille zu schwierigen Fragen erst gar nicht vorhanden.

Netflix Szene aus Netflix-Produktion "Bandersnatch"

Denn natürlich lag über dem SeriesMania-Festival, dem zur Zeit wichtigsten Ort für Debatten in Sachen Serien, Apples Ankündigung vom Montag, einen eigenen Streamingdienst zu starten. Mit Prominenten wie Steven Spielberg und Oprah Winfrey hatte man im US-Firmensitz Cupertino das ganz große Promo-Orchester für die Öffentlichkeit aufgefahren.

Mehr Programm! Mehr Programm!

In Branchenkreisen waren Apples Expansionspläne schon länger bekannt. Ob man in Lille mit kleineren oder größeren Produzenten sprach - viele von ihnen wurden in den letzten Monaten vom Tech-Giganten zwecks möglicher Zusammenarbeit kontaktiert. Seit mehr als einem Jahr durchkämmt Apple die europäische Film- und Fernsehszene, um Partner für neue Serien, aber auch Lizenzgeber von vorhandenen Produktionen zu finden.

2019 wird weltweit so viel Geld in die internationalen Fernsehbranche fließen wie nie zuvor. Es stammt zu großen Teilen aus den USA, wird aber auch und vor allem den europäischen Markt umkrempeln. Alte Systeme werden zerbrechen, neue Allianzen werden entstehen. Wer will, kann das Disruption nennen, Zerstörung.

Aber wenn genug Geld für den Wiederaufbau da ist, kann es den europäischen Fernsehschaffenden nur Recht sein. Große Teile des kontinentalen TV-Geschäfts, besonders das in Deutschland, waren bislang extrem behäbig, sie sind nun dazu gezwungen, endlich einen Weg in die Fernsehzukunft zu finden. Konkurrenz belebt das Geschäft, Kreative werden stärker umworben. Das ist zumindest die Hoffnung.

Art Streiber/ Apple Apple-Werbeaktion mit viel Prominenz

Und Treiber dieser Dynamisierung und Internationalisierung ist das Geld aus den USA. Denn zu den beiden etablierten Plattform-Riesen Netflix (Umsatz 2018: 15,8 Milliarden Dollar) und Amazon (247,1 Milliarden) stößt im Laufe des Jahres nicht nur Apple (304 Milliarden) als neuer Streaming-Mitbewerber, sondern auch derDisney-Konzern (59,5 Milliarden). Zudem hat der Unterhaltungsgigant Warner Media (Umsatz mit Mutterfirma AT&T zusammen: 189,7 Milliarden) angekündigt, sein Portfolio mit TV-Anbietern wie HBO oder TNT strategisch zu bündeln und breiter aufzustellen.

Welcher Big Player setzt sich durch?

Es geht um die Marktmacht. Mit dem Boom wird es ganz schnell vorbei sein, wenn geklärt ist, wer sich von den Big Playern durchsetzt. Aber bis dahin können Kreative die Investitionslust der Industrie durchaus für sich nutzen, gerade auch europäische Kreative. Netflix und Amazon balzten in Lille offensiv um lokale Fernsehschaffende.

Ging es früher darum, das Konzept für die große globale Serienerzählung zu finden, kümmern sich die beiden US-Plattformen jetzt gezielt um regionale Stoffe und Märkte. Das hat möglicherweise damit zu tun, dass sie sich darauf einstellen, dass Apple und vor allem Disney mit seinem riesigen Markenkatalog von Marvel bis Pixar die ganz großen Fernsehepen produzieren wird, gegen die man sowieso nicht anstinken kann.

Netflix feierte bei SeriesMania seine neue französische Produktion "Osmosis". Ein Sci-Fi-Drama über die algorithmischer Berechenbarkeit der Liebe, das man auch als Allegorie auf den Streamingdienst lesen kann, der stolz darauf ist, das er seine romantische Geschäftsbeziehung zum Zuschauer auf ein algorithmisches Vorschlagssystem baut. Früher war Netflix in Sachen Informationspolitik ja eher ein Fort Knox, in Lille gab man sich ganz offenherzig und warb stolz damit, dass man gerade mehr als ein Dutzend französischer Serien in der Mache habe.

Pierre Marsaut/ SWR Szene aus der deutsch-französischen Koproduktion "Eden"

Und Amazon? Georgia Brown, die einflussreiche Europa-Chefin des Konzerns, zwitscherte bei ihrem Auftritt in Lille beherzt ein Loblied auf lokale Serienproduktionen. So sportiv ihre Interviewerin sie auf der Bühne immer wieder auf die Entwicklungen bei Apple ansprach, Brown singsangte unbeeindruckt, dass man noch stärker mit europäischen Partnern kooperieren wolle. Lokal produzieren, global ausspielen, das ist momentan die Strategie der Streaming-Veteranen Netflix und Amazon gegen die sich neu formierenden US-Mitbewerber.

Netflix als interkultureller Motor?

Diese Strategie schafft viele Möglichkeiten für neue Ideen. Allerdings erfordert deren Umsetzung neue Produktionsstrukturen in Europa, wo man inzwischen zwar mit Anglizismen wie Headautor und Writers Room um sich schmeißt, aber jeder diese Begriffe anders definiert. In Lille beschäftigte sich ein ganzes Panel mit dem neuen Sprachchaos, denn mit den Begriffen wird auch die Macht der Kreativen neu verhandelt.

Und der Zeitpunkt könnte nicht günstiger sein, da jeder Fernsehanbieter zur Zeit möglichst international funktionierende Autorengruppen zusammenstellt. So kündigten ZDF, France Télévisions und Rai, die manchmal etwas trägen europäischen öffentlich-rechtlichen Tanten in Deutschland, Frankreich in Lille an, gemeinsam gleich vier Highend-Produktionen herzustellen. Die in Dubai, Frankreich und Italien spielende Spionageserie "Mirage" geht bereits im April in die Drehphase.

Dieses multinationale Erzählen öffnet Raum für neue Themen, der Blick geht über Grenzen. Das ist wirtschaftlich gut für die Fernsehindustrie Europas, das ist aber auch ideell gut für den auseinander brechenden Kontinent. Die HBO-Europe-TNT-Serie-Kooperation "Hackerville" über rumänische Cyberkriminelle, die diesen Freitag den Grimme-Preis bekommt, ist dafür ein gutes Beispiel. Sie wurde in rumänisch und deutsch gedreht. Ein weiteres gutes Beispiel feierte in Lille Premiere: das sechsteilige Geflüchteten-Drama "Eden", gedreht gleich in sechs Sprachen.

Interessant dabei: Die meisten Serienmacher sind sich einig, dass durch die Netflix-Politik Serien unsynchronisiert weltweit zu präsentieren, die Akzeptanz von Untertiteln bei einem breiteren Publikum gestiegen ist und damit auch die Möglichkeit nicht-englische Programme besser vermarkten zu können. Netflix als interkultureller Motor, wer hätte das gedacht.