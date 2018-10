"Warnung: Das könnte dich zum Weinen bringen": Mit diesen Worten wird der einminütige Clip angekündigt, in dem die Hauptdarstellerinnen aus der Netflix-Serie "Orange Is the New Black" zu sehen sind. "Wir haben Neuigkeiten", sagen zwei von ihnen am Anfang. Und dann verkünden sie: Die kommende, siebte Staffel wird die letzte sein.

Sie werde es vermissen, in einer der "bahnbrechendsten, originellsten und kontroversesten" Serien dieses Jahrzehnts mitzuspielen, sagt in dem Video Kate Mulgrew, die in der Serie "Red" darstellt. Uzo Aduba ("Crazy Eyes") sagt, sie sei "dankbar für die großartige Zeit, die Erfahrungen, die Freundschaften, die Liebe und die Familie, die wir gemeinsam geschaffen haben".

Mehrere der Schauspielerinnen wenden sich dann an die Fans der Serie. "Vielen Dank für all eure Unterstützung", sagt Taylor Schilling, die seit dem US-Start der Serie 2013 die Rolle der Piper Chapman spielt.

Warning: This may make you cry. The Final Season, 2019. #OITNB pic.twitter.com/bUp2yY0aoK — Orange Is the New... (@OITNB) 17. Oktober 2018

Die Serie basiert auf den Erfahrungen von Piper Kerman, die 1998 für Drogen- und Geldschmuggel zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde. Sie saß 13 Monate in Haft und verfasste später ein Buch über diese Zeit - es diente der Produzentin und Regisseurin Jenji Kohan als Vorlage für die Netflix-Show.

"Orange Is the New Black" ist eine der ersten Eigenproduktionen von Netflix. Gemeinsam mit der wenige Monate zuvor gestarteten großen Polit-Serie "House of Cards" machte "OITNB" den Streamingdienst erst groß - sie war von Anfang an die am meisten gesehene Produktion des Unternehmens. Es geht darin unter anderem um Rassismus, Ungleichheit, Ungerechtigkeit, Drogensucht, Sexualität in allen Spielarten, Psychose und Religion (mehr dazu erfahren Sie hier).

Staffel sechs wurde Ende Juli 2018 veröffentlicht. Wann genau im kommenden Jahr die nächste Staffel ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest. Klar ist allerdings: 2019 ist Schluss.