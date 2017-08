Netflix-Serie "Marvel's The Defenders" Superhelden B-Seite

Ein Superheld alleine bringt nichts, heutzutage muss es schon ein ganzes Team sein. Das shared universe, das gemeinsame Erzähluniversum, ist der Trend im Comic-Verfilmungs-Genre. Und niemand kann das besser als das Filmstudio von Marvel, die haben es vorgemacht: Hulk, Thor und Ironman sind neben mehreren Einzelfilmen zusätzlich bereits in zwei "Avengers"-Filmen zusammengekommen, mit großem Erfolg an der Kinokasse. Zuletzt hat sich auch die Konkurrenz DC vom Realismus der Nolan-Batman-Filme verabschiedet und versucht sich mit Batman, Wonder Woman und Superman am Thema Teambuilding. "Justice League" soll im November in die Kinos kommen.

Es war also nur eine Frage der Zeit, bis das Prinzip auch das Fernsehen erreichen würde (wobei man sagen könnte, dass das Fernsehen viel früher mit dem shared universe angefangen hat. Erinnert sich noch jemand an Hercules und Xena?). Vor allem, weil Marvel mit seiner zweiten Riege Superhelden auf Netflix sehr erfolgreich ist. Mit "Luke Cage", "Daredevil", "Jessica Jones" und "Iron Fist" haben sie die beste Ersatzbank der Superhelden-Liga.

Und die schließt sich jetzt in einem eigenen Abenteuer zu "Marvel's The Defenders" zusammen, die TV-Version der "Avengers". Halt nur eine Nummer kleiner. Während Iron Man und Captain America damit beschäftig sind, Aliens, Superroboter oder wahlweise sich gegenseitig zu bekämpfen, kümmern sich Luke Cage und Co. um die Gangster und Kleinkriminellen von New York. In "Defenders" überschneiden sich also die Wege der vier Helden, die man bisher in jeweils einer Staffel alleine bewundern konnte (Daredevil bekam sogar schon zwei). Und natürlich wollen sie zunächst gar nicht zusammenarbeiten. Das gehört sich so, welche Superhelden treffen sich schon und sagen: Los, wir gründen eine Bande. Es muss komplizierter sein, alleine schon aus dramaturgischen Gründen.

Zu Beginn finden sich die Helden an unterschiedlichen Punkten in ihrem Leben. Luke Cage kommt aus dem Gefängnis und kehrt in sein geliebtes Harlem zurück. Matt Murdock ist nur noch Matt Murdock, Anwalt, und nicht mehr Daredevil. Jessica Jones macht das Gleiche wie immer, trinkt und arbeitet als Privatschnüfflerin. Und Iron Fist fliegt um die Welt und möchte die geheimnisvolle Geheimorganisation "Die Hand" zerschlagen. Sein Weg führt ihn nach New York.

Die ersten Episoden folgen den vier Helden jeweils einzeln, wodurch der Erzählrhythmus hoch bleibt und eine gewisse Dringlichkeit entsteht. So bleibt man als Zuschauer dabei, bevor sich die Helden endlich treffen. Bei nur acht Folgen bleibt nicht viel Zeit für einen langsamen Aufbau.

Und das Zusammentreffen ist natürlich unausweichlich. Schließlich haben sie einen gemeinsamen Feind, jeder der vier kreuzt auf die ein oder anderen Weise den blutigen Weg der "Hand", ob es um den Fall eines verschwundenen Familienvaters geht oder um einen Ghetto-Jungen aus Harlem, den Luke Cage von der Straße holen will. Hinter der Hand steht die böse Alexandra, gespielt von Sigourney Weaver - die jede Szene, in der sie zu sehen ist, mit der für eine Superschurkin notwendigen Intensität und Kälte bereichert.

Am anderen Ende des Spektrums steht in dieser Hinsicht Finn Jones, manchen (ach was: jedem) bekannt als Loras Tyrell, Ritter der Blume, aus " Game of Thrones". Er spielt Danny Rand, aka Iron Fist und klingt von allen vier Helden immer irgendwie am plattesten und pathetischsten zugleich ("I'm the immortal Iron Fist"). Vor allem aber trifft der Charakter Entscheidungen, für die man ihn eigentlich aus dem Superhelden-Kader streichen sollte. Es verwundert nicht, das "Marvel's Iron Fist" als die schwächste der Netflix-Superhelden-Serien gilt.

Die manchmal etwas ungelenken Dialoge helfen den Defenders auch nicht gerade. Aber irgendwie müssen sich die Superhelden ja schnell zusammenschließen, sich streiten, sich versöhnen und gleichzeitig noch so viel Exposition unterbringen, dass die Serie auch für Zuschauer sehbar ist, die die vorangegangenen Serien nicht kennen. Das verlangt schon einiges. Und dabei müssen die Defenders auch noch menschlich klingen, das ist ihr größtes Unterscheidungsmerkmal zu den Avengers. Die Defenders sind normale Menschen, denen eher zufällig außergewöhnliche Kräfte verliehen wurden. Die Avengers sind einfach nur außergewöhnlich (ein millionenschweres Tech-Genie, ein nordischer Gott, Hulk).

Wenn die Helden sich in Folge vier endlich zusammenschließen, ist auch schon die Hälfte der Staffel vorbei. Bald werden sie wieder zu ihren eigenen Geschichten zurückkehren, eine zweite Staffel "Jessica Jones", "Luke Cage" und "Iron Fist" sollen 2018 kommen. Und wenn die dann durch sind, da kann man fast sicher sein, wartet eine zweite Staffel Defenders auf die Helden. Das ist nämlich auch ein Trend im Comic-Verfilmungs-Genre: Niemals aufhören.

"Marvel's Defenders". Ab 18.8. auf Netflix