Kinderserie: Das ZDF kooperiert mit Netflix

Öffentlich-rechtliches Fernsehen in Deutschland und internationale Streamingdienste haben offensichtlich keine Berührungsängste. Schon länger ist bekannt, dass die ARD und Sky zusammen das Rekordbudget für die Mammut-TV-Projekt "Babylon Berlin" stemmen wollen. Jetzt gab das ZDF bekannt, dass der Sender in Zukunft mit Netflix kooperieren werde.

Gemeinsam mit dem US-Streamingdienst und dem britischen öffentlich-rechtlichen Kinderkanal CBBC soll die Serie "Eine lausige Hexe" nach dem englischen Kinderbuchklassiker "The Worst Witch" produziert werden. Die Serie rund um die tollpatschige Hexe Mildred Hoppelt wird in Realszenen und am Computer hergestellt.

In Deutschland haben das ZDF und der öffentlich-rechtliche Kinderkanal Ki.Ka ab 2017 die exklusiven Ausstrahlungsrechte, außerhalb Deutschlands liegen sie bei Netflix. Der internationale Vertrieb liegt bei ZDF Enterprises.