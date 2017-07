"Noch Fragen?" auf ProSieben Würstchenwissen

Am schönsten war die Stelle mit dem Würstchen. Als "Germany's Next Topmodel"-Absolventin Elena Carrière mit einem handelsüblichen Wienerle als Ersatzfinger ein Tablet bediente, hatte das eine grobe Poesie, die einen ganz wie damals in der Schule kurz wegdriften ließ von der schnöden Physikwelt. Tatsächlich fühlte sich "Noch Fragen? Die Antwortshow" (ProSieben) mitunter tatsächlich an wie damals, als man sich gerade mühsam durch eine Doppelstunde Erdkäs gewuchtet hatte und keine Ahnung hatte, wie man gleich noch Frau Huberschnalz, die überstelzte Geschichtslehrerin, überstehen sollte.

Drei Stunden Wissensshow fühlten sich tatsächlich an wie sechs Stunden Schule, vom anschließenden Wahlunterricht ganz zu schweigen. Dabei musste man sich allerdings, das war schön, ausnahmsweise einmal zuhause nicht schämen, wenn prominente Menschen auf ihren generellen Wissensstand abgeprüft wurden, wie erst letztens beim "Nachsitzen!"-Stumpfdebakel auf RTL.

In der ProSieben-Variante hatten sich die Promis vorbereitet: Angeleitet von Aiman Abdallah und Florian "Schmiso" Schmidt-Sommerfeld übernahmen Menschen wie Tim Bendzko, Esther Schweins, Jana Pallaske, Antoine Monot jr. und Thomas Heinze jeweils ein Wissensgebiet, zu dem sie ihre Kollegen im Sendung-mit-der-Maus-Stil befragten: Warum ist Schnee weiß und warum sind Gullydeckel rund? Wo geht das Fett hin, wenn wir abnehmen? Und, natürlich muss das die erste Frage sein: Warum bekommen Männer eine morgendliche Erektion?

Die Antworten darauf wurden in der gebotenen Zackigkeit abgehandelt, auch das ein Pluspunkt. Gelegentlich gab es Extra-Erklärungen von Moderatorin und Physikerin Angela Halfar, von Abdallah selbstverständlich als "attraktivste Physikerin Deutschlands" angekündigt. Nur einmal möchte man erleben, dass ein Moderator einen gut aussehenden männlichen Physiker mit ähnlich onkeligem Augenzwinkern fragt, warum er sich denn um Gotteswillen ausgerechnet für dieses ja doch ganz schön komplizierte Fach entschieden habe.

Leider verpasste die Show die Frage, warum das Aussehen bei Frauen immer noch so viel wichtiger ist als ihre Schlauheit, klärte aber immerhin, warum gefaltete, vollbeladene Umzugkartons eigentlich nicht auseinanderkrachen. Nämlich mit einer Art Menschenmikado, bei dem sich die Promi-Rater analog zur Falttechnik mit ihren Körpern ineinander verwoben.

Jedes Wissensgebiet wurde nämlich mit einem etwas aufwändigeren Experiment aufgeheitert, die tatsächlich ganz amüsant anzuschauen waren. Comedian Ingmar Stadelmann bewies, dass zwei ineinander gefaltete Telefonbücher eine so stabile Allianz eingehen, dass man damit sogar einen Reisebus ziehen kann, Thomas Heinze briet auf einer Zeitungsseite immerhin semi-erfolgreich ein Spiegelei, und Esther Schweins zeigte, dass ein gewöhnlicher Tischtennisball mit seiner Bewegungsenergie den dazugehörigen Schläger durchlöchern kann, wenn man ihn aus einem Unterdruck-Rohr schießt. Eine schöne Anregung für den perfekten Mord.

In etwas kleineren Häppchen verabreicht wäre all das ein solide gemachtes, durchaus unterhaltsames Format - ausgedehnt auf drei Stunden macht es leider vor allem Appetit auf ein drei Tage im Ranzen vergessenes Leberwurstbrot.