Nora Tschirner über Schönheit "Heidi Klum ist nicht der Feind"

"Ich fand meine Finger zu lang und zu dünn, ich fand meine Augenbrauen zu dick. Ich fand meine Haare in einer bestimmten Länge zu dünn." Nora Tschirner hatte in ihrer Jugend Komplexe wegen ihres Aussehens. Das sagte die 35-Jährige der neuen Programmzeitschrift SPIEGEL FERNSEHEN, die an diesem Freitag testweise in Hessen erscheint, in einem Gespräch über Schönheit im Fernsehen und Mut zur Hässlichkeit.

Tschirner weiter: "Ich habe einen Oberlippenbart, den fand ich ätzend, ich habe Flaum am Rücken, nach Saison mal mehr, mal weniger. Ich fand, ich habe zu wenig Oberweite, aber einen zu großen Bauch, ich fand meine Proportionen komisch, ich fand meine Haltung komisch."

Jetzt hat die Schauspielerin - zur Zeit vor allem mit Parka als Kommissarin im Weimarer "Tatort" im Fernsehen präsent - die australische Dokumentation "Embrace - Du bist schön" koproduziert, die am 11. Mai einmalig in 150 deutschen Kinos läuft und eine Woche später als DVD erhältlich ist. Der Film soll Frauen ermutigen, ihren Körper zu lieben, auch wenn er nicht den klassischen Schönheitsidealen entspricht.

Zum Schönheitsbild im deutschen Fernsehen sagt Tschirner, ihr "gruseligstes Erlebnis als Zuschauerin" sei "Germany's Next Topmodel" gewesen. Die Kandidatinnen der ProSieben-Show hätten inzwischen "so eine karrieristische Haltung": "Die waren doch alle mal kleine Mädchen, die sich interessiert haben für die Welt, die etwas werden wollten, und irgendwann diese Sendung guckten, und dann werden die beballert mit Werbescheiß und möchten plötzlich Model werden."

Gegen den Berufswunsch spreche nichts, jedoch gegen das Vorgaukeln, wie wichtig und substanziell das alles sei. "Aber auch da muss man sagen: Heidi Klum ist nicht der Feind. Sie ist diejenige, die das macht. Aber sie ist in meinen Augen doch auch ein Produkt des Ganzen."