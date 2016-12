Talkexperiment mit Olli Dittrich Neues aus dem Olliversum

Er sieht aus wie eine Mischung aus D'Artagnan und 3sat-Denkerstirn Gert Scobel, und er agiert auch so: Nachdenklich, aber zielsicher nuschelt sich Talkmaster Konstantin Pfau an sein Gegenüber ran, um es dann - en garde! - lächelnd die eigene Überlegenheit spüren zu lassen. Der Medientausendsassa und Honorarprofessor für Soziologie an der Universität Tübingen, das hilft, beherrscht den Bildungsexzess ebenso wie die Gedankenverknappung. Sein erfolgreichstes Buch trägt den Titel "Hegel to go".

Pfau ist genau der Richtige, um dieses monströse, dieses ominöse, dieses unfassbare Jahr 2016, wo alles unheilvoll mit allem zusammenzuhängen scheint, auf ein paar kesse Thesen herunterzubrechen. Im Studio trifft er unter dem Titel "Selbstgespräche" auf drei sehr unterschiedliche Männer, um mit ihnen über Integration, Diplomatie und Autarkie in Zeiten von Flüchtlingschaos, Erdogan und Brexit zu sprechen. 2016 to go, sozusagen.

Pfau wird gespielt vom niemals gleichen, immer erkennbaren Gestaltenwandler Olli Dittrich; die drei Talkgäste ebenfalls. So haben schon Dittrichs Fake-Formate "Frühstücksfernsehen" und "Das TalkGespräch" sowie zuletzt die Beckenbauer-Enthüllungs-Mockumantery "Schorch Aigner" funktioniert. In Dittrichs Bildungsfernsehfantasterei "Selbstgespräche" tritt jetzt hinter der betont gedämpften, mit Pianojazz gefüllten Kaminzimmer-Atmosphäre ein feines Gespür für den schreienden Wahnsinn der Gegenwart hervor.

Goldsegen dank Gendefekt

Etwa wenn Dittrichs Pfau mit einem Briten Möglichkeiten bespricht, wie mit einem Gendefekt märchenhaft viel Geld verdient werden kann: Michael Trevor Pitchford, so der Name des Gastes, verfügt über die gleiche Haarbeschaffenheit (gülden und unbändig!) wie der Brexit-Apologet Boris Johnson. Eine Krankheit, so Pitchford nüchtern, die im Fachjargon angeblich Morbus Auri genannt wird. 171 Erkrankte gibt es demnach, die meisten in England.

Durch eine von Boris Johnson entwickelte Technik lässt sich aus dem Haar angeblich pures Gold gewinnen. Wer sich unabhängig machen kann von anderen Wirtschaftssystemen, weil ihm Gold aus den Ohren wächst, den kann der Austritt aus der EU natürlich nicht schrecken.

Irrsinn und Zeitdiagnostik gehen in dem Talkexperiment, das am Donnerstag in der ARD läuft, also hervorragend zusammen. So auch in Pfaus Begegnung mit einem Diplomaten namens Jörn-Philipp Echternach, der nach acht desaströsen Monaten als Botschafter in Ankara ins beschauliche Stockholm versetzt wurde und die Kunst beherrscht, schlichte Wahrheiten in komplizierte Lügen zu verwandeln.

Auf die Frage, ob die Bundesregierung nicht klarer gegen den immer autokratischer regierenden Erdogan Position hätte beziehen müssen, antwortet Echternach: "Wir befinden uns in einem Dialog gegenseitiger Partner, differenzierter Zustimmung, das heißt: neuer Herausforderungen, aber auch nach einer tragfähigen Lösung auf Länderaustauschebene konstruktiver Art." Um es ganz klar zu formulieren: "Unsere Positionen unterscheiden sich nicht, wir haben nur unterschiedliche Standpunkte." Deutsche Diplomatie, hart wie Hubba-Bubba.

Aber Pfau gelingt es auch, einen Hoffnungsschimmer aufglimmen zu lassen: Als dritten Gast hat er den Libanesen Youssef al Bustani geladen, gescheiterter Imbissbesitzer, "Lindenstraßen"-Fan und nach eigenen Aussagen Beispiel einer "präventiven Integration". Gerade hat er das Bundesverdienstkreuz bekommen.

Für seine Mutter hatte al Bustani "Lindenstraßen"-Ausschnitte mit Til Schweiger zusammengeschnitten und Arabisch synchronisiert, die wurden dann von Cousins auf YouTube gestellt und erreichten in der arabischsprachigen Welt 8,7 Millionen Klicks. Schweiger verkörpere ein anderes Deutschland, in dem man nicht die ganze Zeit streng das Gesetz einhalte, wo man parke, wie man wolle, wo man durchsetze, was man für richtig halte. Schweiger als Friedensbotschafter, es gibt also noch Hoffnung für 2017.

"Selbstgespräche - mit Konstantin Pfau", Donnerstag, 23.20 Uhr, ARD