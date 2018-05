Otto will ins Dschungelcamp "Wäre mir eine große Ehre"

"Ob ich ins Dschungelcamp ginge? Selbstverständlich, aber man hat mich noch nicht gefragt!". Das sagt der Komiker Otto Waalkes in einem Interview mit der Zeitschrift "Hörzu".

Er führt aus: "Wenn ein ehrliches Angebot käme, wie könnte ich das ablehnen? Es wäre mir eine große Ehre, da eingeladen zu werden, denn man darf das Publikum des Dschungelcamps nicht unterschätzen. Mal schauen, ob ich auch ein intellektuelles Publikum amüsieren könnte!"

Waalkes veröffentlichte am 14. Mai seine Autobiografie "Kleinhirn an Alle", in der er ungewohnt offen über sein Privatleben und seine Trennung von Ehefrau Eva Hassmann schreibt. Derzeit befindet er sich damit auf einer Lesereise.