Comedyserie Neue "Pastewka"-Staffel wird für Amazon gedreht

Die Serie "zwischen Noch-nicht-Sitcom und Nicht-mehr-Doku", wie sie Bastian Pastewka einmal charakterisiert hat, geht weiter: Bis voraussichtlich Ende August werden in Köln und Umgebung zehn Folgen für die achte Staffel von "Pastewka" gedreht. Die Comedy-Serie wird Anfang 2018 beim Video-Streaming-Dienst Amazon Prime Video verfügbar sein.

Damit ist "Pastewka" nach "You Are Wanted" mit Matthias Schweighöfer - vom Unternehmen als "großer Erfolg" bezeichnet -, die zweite deutsche Amazon-Eigenproduktion.

Vier Jahre sind nach der letzten Folge vergangen und zu Beginn der neuen Staffel steckt Bastian in einer tiefen Krise. Aufgrund eines Missverständnisses trennt er sich von seiner Freundin Anne, Bruder Hagen hat mit seiner Svenja ein gutlaufendes Street-Food-Unternehmen und Nichte Kimberly eine eigene Rockband - nur Bastian spielt immer noch den "peinlichen Trottel mit dem dicken Hals" in der Sitcom von Annette Frier. Er entscheidet, ab sofort alles anders zu machen und sein Leben umzukrempeln und merkt dabei nicht, dass sich seine vermeintliche Freiheit zur handfesten Midlife-Krise auswächst.

In den neuen Episoden ist das gesamte Ensemble aus den vergangenen Staffeln wieder mit von der Partie. "Vier Jahre nach unserem letzten Abenteuer sind die Pastewkas endlich wieder beisammen. Die Serie hat über die inzwischen 12 Jahre nie aufgehört, mich glücklich zu machen", so Bastian Pastewka in einem Statement. "Die Fan-Reaktion auf die Ankündigung, dass Pastewka bei Amazon Prime Video in die achte Runde geht, war enorm", sagt Christoph Schneider, Geschäftsführer Amazon Video Deutschland.

"Pastewka" startete 2005 beim Privatsender Sat.1, wo auch die folgenden Staffeln bis 2014 liefen. Die Serie wurde unter anderem mit dem internationalen Fernsehpreis Rose d'Or und dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Zuletzt war Bastian Pastewka in der Hauptrolle der ZDF-Serie "Morgen hör' ich auf" zu sehen.