ARD-Sonntagskrimi Der Magdeburger "Polizeiruf" im Schnellcheck

Das Szenario:

PS-Rausch in Le Magdeburg. Eine Gruppe junger Männer veranstaltet in der Stadt illegale Wettfahrten - in makabrer Anspielung auf das legendäre 24-Stunden-Rennen in Le Mans fügt man der Stadt bei der frustrierten Polizei einen französischen Artikel hinzu. Bei einem weiteren nächtlichen Rennen wird eine junge Frau überfahren, Brasch (Claudia Michelsen) und Köhler (Matthias Matschke) hängen sich an die Reifen Speedfreaks.

Der Clou:

Statt sozialpädagogische Warnhinweise aufzustellen, führt der Film lustvoll ins Rumble-Race-Milieu. Obwohl sich die Filmemacher dafür der Erzähltechniken von Hot-Rod-Movies wie "The Fast And Furious" bedienen, steigen sie im richtigen Moment auch mal vom Gaspedal, um ihre Figuren und deren psychologischen Konflikte genauer in Augenschein zu nehmen.

Der Dialog:

"Wessi?" heißt es einmal fragend im Krimi. "Ne, Dresden", so die Antwort. Der Kommentar dazu: "Die Dresdner sind die neuen Wessis." Interessante Einsichten in neue hierarchische Gefälle.

Das Bild:

Jagdszene auf der Autobahn: Kommissarin Brasch hängt sich im extra für sie getunten Dienstfahrzeug an die Muscle Cars der jungen Männer, Kollege Köhler krallt sich in den Sitz. Aus den beiden werden keine Freunde mehr werden - aus ihren Darstellern Michelsen und Matschke auch nicht mehr: Köhler-Darsteller Matschke hat bereits seinen Abschied vom "Polizeiruf" angekündigt.

Der Song:

Schon wieder einer von Feine Sahne Fischfilet. Nachdem wir die Ost-Punks schon als musikalische Taktgeber für den starken Rostocker "Polizeiruf" genannt haben, weil da im Punk-Gestus aus den braunen Zonen im Osten erzählt wurde, liefern sie hier mit "Alles auf Rausch" die Begleitmusik für den PS-"Polizeiruf". "Punk with trumpets" (Sänger Monchi über seine Musik) als Rauschbeschleuniger.

Die Bewertung

7 von 10 Punkten. Ein Milieukrimi über das Gasgeben, in dem es doch immer wieder durch Verzögerung, Entschleunigung und Ironisierung gelingt, Brüche und Spannung zu erzeugen. Neue Hoffnung für das Problem-TV-Revier Magdeburg! Im Anschluss läuft an diesem Sonntag nicht Anne Will, sondern das Kleinsparer-Dokudrama "Lehman. Gier frisst Herz".

Die Analyse:

Lesen Sie bitte hier weiter!

"Polizeiruf 110: Crash", Sonntag, 20.15 Uhr, ARD