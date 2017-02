Entführer-"Polizeiruf" aus Magdeburg Glücklich, wer den Notausgang findet

Profis am Werk: In diesem "Polizeiruf" sieht man, wie Polizisten eine Frau verfolgen, die von Entführern umständlich per öffentlichem Verkehrsmittel zu einer Lösegeldübergabe gelotst wird. Die Beamten haben sehr, sehr auffällige Kabel am Ohr, sie sehen aus wie Funkmasten auf Beinen, weshalb die Entführer die Aktion abbrechen. Sie hatten vorher ja auch gewarnt: keine Polizei!

Gerne würden wir an dieser Stelle schreiben, dass dieser Krimi aus Magdeburg zeigt, wie umständlich und aufreibend Polizeiarbeit sein kann. Leider zeigt er aber nur, wie sich eine einfache Geschichte umständlich und aufreibend erzählen lässt. Drei Drehbuchautoren waren an dem Plot beteiligt (Stefan Rogall, Eoin Moore, Anika Wangard), das Ergebnis ist ein Erzählchaos aus Abschweifung und Abstrusität.

Die Tochter einer Altenpflegerin wurde entführt, 100.000 Euro Lösegeld werden gefordert. Angesichts der Schwere des Verbrechens ist das ein bescheidener Betrag, selbst für ostdeutsche Verhältnisse. Wer schneidet denn brutal einer jungen Frau einen Finger ab für so ein Sümmchen? Die Kommissare Brasch (Claudia Michelsen) und Köhler (Matthias Matschke) müssten da eigentlich skeptisch werden.

Empfangen, senden, nicht denken

Nicht in Magdeburg, wo dilettantischen Entführer auf dilettantische Ermittler treffen. Letztere lassen sich von der Mutter des Opfers im Verhör allerhand absurde Geschichten erzählen: Der leibliche Vater der Tochter sei angeblich bei einem Italienurlaub von einer Eisenstange erschlagen worden, die von einem Laster durchs Fenster des Ferienhauses flog. Der Stiefvater habe den Arbeitgeber der Mutter mit einer Sexgeschichte erpresst, diese habe ihn darauf angezeigt und ins Gefängnis gebracht.

Die großartige Schauspielerin Christina Große ("Alki, Alki") erzählt diese unwahrscheinlichen Begebenheiten als maßlos sympathisches Muttertier mit solcher unschuldigen Inbrunst, dass man ihr als Zuschauer sofort bedingungslos glauben will. Das Problem: Die Ermittler tun das ebenso bedingungslos. Wie Funkmasten stehen sie auch in diesem Moment in der Handlung herum, empfangen, senden, nicht denken.

Eine grausame Unterforderung für die Hauptdarsteller, die beim MDR schon Tradition hat. Kommissardarsteller Sylvester Groth hat die Brocken bereits hingeschmissen, Claudia Michelsen lässt Ermittlerin Brasch auf inhaltlich völlig unmotivierten Motorradfahrten Dampf ab. Glücklich, wer hier den Notausgang findet.

In der letzten Folge stieß Matthias Matschke zum Frust-Revier dazu. Neuerdings ist er aber auch als übertrieben genialer, übertrieben griesgrämiger "Professor T." im gleichnamigen ZDF-Krimi unterwegs; so auch an diesem Samstag.

Ein bisschen wirkt das wie eine Exitstrategie, gerade im Hinblick auf den neuen Magdeburger "Polizeiruf": Die Episode "Dünnes Eis" (Regie: Jochen Alexander Freydank) ist einer dieser misslungenen Krimi-Doppelbodenkonstruktionen, bei denen die Filmemacher in ihrem eigenen Plot einbrechen, während der Zuschauer bestürzt in das erschütternd große Loch der Handlung schaut. Profis am Werk? Eher nicht.

Bewertung: 2 von 10

"Polizeiruf 110: Dünnes Eis", Sonntag, 20.15 Uhr, ARD

"Professor T.", Samstag, 21.45 Uhr, ZDF