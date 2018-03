ARD-Sonntagskrimi Der Magdeburg-"Polizeiruf" im Schnellcheck

Das Szenario:

Mobbing und Frustsaufen auf dem Morddezernat in Magdeburg. Kommissar Dirk Köhler (Matthias Matschke) wird von Kollegin Doreen Brasch (Claudia Michelsen) kleingemacht, die verbringt inzwischen mehr Zeit in der Kneipe als am Schreibtisch. Ein Supervisor soll die Wogen glätten. Bei den Therapiemaßnahmen in eigener Sache droht der eigentliche Fall, der Mordanschlag auf einen unbeliebten Bauunternehmer, in den Hintergrund zu geraten.

Der gesellschaftspolitische Auftrag:

Schwer auszumachen. Vielleicht soll die Botschaft lauten: "Redet miteinander!" Ist aber ein bisschen wenig für einen anspruchsvollen Fernsehkrimi.

Das missglückte große Zitat:

In einer Szene gibt es einen Verweis auf Alfred Hitchcocks "Vertigo": Der Bauunternehmer, um den der Fall angelegt ist, hat einst seine Frau bei einem Ski-Unfall verloren. Jetzt lässt er seine Schwägerin deren Rolle einnehmen. Sie muss sich kleiden und frisieren wie die Verstorbene, und der Witwer schläft dann mit ihr. Verunglückter Fetischsex.

Die geglückte kleine Flucht:

Die burschikose Kommissarin Brasch flüchtet vor den nervenden Kollegen auf die Toilette. Doch bei den Damen trifft sie auf eine Truppe schnatternder und sich schminkender Kolleginnen. Brasch rollt die Augen und verzieht sich zu den Herren. Geglücktes Entkommen vom Schreibtisch.

Der Plausibilitätsfaktor:

Sehr gering. Dass ein Coach durch sanften Zuspruch das Krach-und-Chaos-Revier in Magdeburg einen kann, ist genauso unglaubwürdig wie Auflösung des komplexen Falles durch ein bisschen Küchenpsychologie.

Die Bewertung:

3 von 10 Punkten. Nach dem Absturz-Finale von "Bella Block" am Samstag im ZDF ein weiterer Krimi mit einer Ermittlerin, die ihren Frust in der Kneipe ertränkt. Ein Film wie ein schlechtes Besäufnis: kein Spaß, aber Riesenkater.

Die ausführliche Analyse:

"Polizeiruf 110: Starke Schultern", Sonntag, 20.15 Uhr, ARD