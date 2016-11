Paranoia-"Polizeiruf" mit Matthias Brandt Der Bulle mit dem irren Blick

Kennen Sie dieses Gefühl? Sie legen eine amtliche Pleite hin, und die ganze Welt schaut zu. So wie bei Hanns von Meuffels (Matthias Brandt), als er einen verdächtigen Elektriker durch eine Einkaufsstraße verfolgt: Der Verdächtige schleppt mühevoll seinen schweren Körper durchs Beton, von Meuffels den seinen noch mühevoller, über dem Gürtel spannt unvorteilhaft der Bauch. Irgendwann bricht der Kommissar zusammen. Keuchen, Seitenstechen, das ganze Sportmuffelprogramm.

"Go! Go! He, he, he! Und da hat er ihn abgehängt, der schnelle Monteur." So freut sich am nächsten Tag von Meuffels' Chef (Ulrich Noethen), als er das Ermittlungsdesaster seines Mannes auf dem Band einer Überwachungskamera anschaut. Von Meuffels macht derweil das, was er am besten kann: aus dem Fernster schauen und nachdenklich tun.

Es folgt eine tolle Szene in diesem ansonsten nicht so tollen "Polizeiruf 110". Von Meuffels zu seinem schadenfrohen Chef: "Beurteile nie die Last, die du nicht trägst." Der Chef: "Konfuzius?" Von Meuffels: "Ne, erfunden." Dann wendet er sich wieder dem Fenster zu. Der Chef: "Und, was denkst?" Von Meuffels: "Nix. Wollt nur mal so bedeutungsschwer aus dem Fenster gucken."

Hanns im Unglück

Wunderbar, wie sich hier in einer wirklich komischen Szene eine tiefe Verunsicherung breitmacht. Das ist die hohe Kunst der Doppelcodierung - die in diesem Krimi aber leider nicht durchgehalten wird. Nicht nur der Chef scheint ihn per Kamera zu observieren, um seine Witze zu machen, die ganze Welt scheint von Meuffels zu beobachten. Ist da eine Verschwörung gegen ihn im Gange?

Ein klassisches Paranoia-Szenario: Am Anfang wird der Kommissar von einer alten Bekannten in seinem Büro belästigt, die behauptet, eine Liste mit Namen reicher Bankkunden zu besitzen, die Schwarzgeld in die Schweiz transferiert haben. Die Frau kommt direkt aus der Psychiatrie, von Meuffels winkt ab, sie schmeißt mit Möbeln in seinem Büro herum. Wenig später wird sie von einem Auto überfahren, der Ermittler hält die Sterbende in seinen Armen.

Offensichtlich ist doch was dran an der Amigo-Connection. Komisch nur, dass von Meuffels der einzige ist, der die Verbindung sieht. Seine Kollegen wiegeln ab, von oben gibt es erst Druck, später unverhohlene Drohungen. Bald sieht von Meuffels durch den schmalen Schlitz der Angst nur noch Feinde, bald schmeißt er selbst aufgebracht mit Möbeln im Büro herum.

Schade, dass bei diesem Alle-gegen-einen-Plot nicht der böse, subtile Witz vom Anfang durchgehalten wird. Stattdessen läuft von Meuffels bald als Bulle mit dem irren Blick durch München, zudem gibt es wuchtige Handlungswendungen, die nicht mal von Meuffels in seinem Verfolgungswahn für schlüssig halten kann, und wo die Autoren (Drehbuch: Holger Karsten Schmidt, Volker Einrauch, nach einer Idee von Ulrich Limmer) beim Schreiben nicht mehr weiter wussten, haben sie sich bei alten Münchner "Polizeirufen" bedient.

Schon in der verrückten Folge, in der von Meuffels im Krankenhaus sediert wurde, ermittelte er mit Wahrnehmungsstörungen. Bereits in der aufwühlenden Episode, in der er sich in eine undurchsichtige Gefängnisdirektorin verliebte, waren die am verdächtigsten, die ihm am nächsten standen. Und im labyrinthischen Schuld-und-Sühne-"Polizeiruf" mit Karl Markovics wurde von Meuffels schon einmal von einem ungelösten Fall eingeholt.

Verrückt, aufwühlend, labyrinthisch - das sind Versprechungen, die dieser Krimi nicht einlöst. Regisseurin Hermine Huntgeburth hatte mit Matthias Brandt zuvor die überraschende, an die Person Frank Schirrmachers angelehnte Intellektuellen-Schweinerei "Männertreu" gedreht, hier lässt sie den Schauspieler durch einen Paranoia-Parcours galoppieren, bei dem die Hindernisse zur Lösung des Falles reichlich vorhersehbar hingestellt sind.

Von Meuffels schenkt sich im Verlauf dieses in jeder Hinsicht frustrierenden Falles einen Wein nach dem anderen ein, aber der Rausch bleibt aus.

Bewertung: 5 von 10 Punkten