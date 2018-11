ARD-Sonntagskrimi Der Brandenburger "Polizeiruf" im Schnellcheck

Das Szenario:

Väter im Angriff, Töchter auf der Flucht. Nachdem eine Au-pair tot aus der Oder gezogen wurde, stoßen Lenski (Maria Simon) und Raczek (Lucas Gregorowicz) bei den Ermittlungen in der Gastfamilie auf einen weiteren ungelösten Fall: Vor 15 Jahren verschwand die Tochter des Hauses spurlos, damals wurde der Stiefvater beschuldigt, sie missbraucht zu haben. Die Mutter schweigt zu allem.

Der Clou:

Die Aufklärung des mutmaßlichen Sexualverbrechens wird zu einem Drama über familiäre Entfremdungsprozesse. Die Leitung zu den Kindern ist schon lange gekappt; weil die Töchter nicht mehr verstanden werden, überlässt man sie ihrem Schicksal.

Der Spruch:

"Telefonieren sie mal mit 'ner 19-Jährigen. Passt auf einen Bierdeckel. Die wollte ja sofort weg, in die USA oder so, was weiß ich." Das sagt der Vater der ermordeten Au-pair. Er bestand darauf, dass die ihm immer fremder werdende Tochter im sicher geglaubten Brandenburg bleibt, damit er auf sie aufpassen kann. Ein Irrglaube, das Mädchen starb an der Oder, direkt vor der Haustür.

Das Bild:

Ein anderer Vater, er ist Pole, streichelt über das Bild der Tochter, die vor 15 Jahren verschwunden ist. Es steht auf einer Art Altar, so als betete der Vater jeden Tag, auf dass die Tochter doch noch heimkommt. Als die Polizei an der Haustür klingelt, seufzt der Vater dankbar: "Endlich passiert etwas."

Der Song:

"Down By The Water" von PJ Harvey. Kommt nicht im Film vor, aber dieser monströs dröhnende moderne Bluessong über eine Mutter, die ihre Tochter im Fluss ertränkt hat, gibt sehr gut die unheilvolle Stimmung dieses an der Oder spielenden, sehr atmosphärischen Generationen-Kriegsgemäldes.

Die Bewertung:

8 von 10 Punkten. Obwohl das Publikum gelegentlich etwas zu deutlich auf die Schräglagen der Familien gestoßen wird: starkes, unheilvoll nachhallendes deutsch-polnisches Krimidrama über Elternversagen.

Die Analyse:

"Polizeiruf 110: Der Fall Sikorska", Sonntag, 20.15 Uhr, ARD