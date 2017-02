ARD-Sonntagskrimi Der neue "Polizeiruf" aus Magdeburg im Schnellcheck

Das Szenario:

Ermittler-Tohuwabohu in Magdeburg. Die Tochter einer Altenpflegerin wurde gekidnappt, bei der Lösegeldübergabe stellt sich die Polizei so ungeschickt an, dass die Entführer die Aktion abbrechen. Kommissar Köhler (Matthias Matschke) tappst ungeschickt im Opferumfeld rum, Kollegin Brasch (Claudia Michelsen) knattert frustriert mit dem Motorrad durch die Gegend, die Mutter der Entführten (Christina Große) plappert unglaubwürdige Geschichten runter.

Der gesellschaftspolitische Auftrag:

Nicht vorhanden. Die Spuren des Verbrechens führen hier in einen höchst privaten Konflikt - der allerdings auch höchst unglaubwürdig ist.

Der schönste Auftritt:

Christina Große. Als Mutter des Opfers erzählt sie eine Räuberpistole nach der anderen, eigentlich müssten die Ermittler skeptisch werden. Andererseits spielt Große, die schon in Filmen wie Filmen wie "Alki, Alki" ihr tragikomisches Talent unter Beweis gestellt hat, mit solch heiliger Inbrunst, dass man ihr auch die abstrusesten Geschichten glauben möchte.

Der schlechteste Auftritt:

Matthias Matschke. Als Kommissar Köhler klingelt er einmal bei der Mutter des Opfers, die eigentlich keine Polizei informieren durfte, und stellt sich dem Nachbarn als Mitarbeiter der Magdeburger Wasserwerke vor - im edlen schwarzen Anzug. Überhaupt schlagen alle Tarnbemühungen von Matschkes Köhler fehl. Aber vielleicht denkt Matschke, eigentlich ein Präzisionsdarsteller, an seine andere Krimi-Hauptrolle: Zur Zeit ist er auch als "Professor T." für das ZDF unterwegs - eine Ausstiegsoption, falls es nicht bald besser wird mit dem "Polizeiruf" aus Magdeburg?

Der Plausibilitätsfaktor:

Null. Die Filmemacher haben sich heillos in diesen unaufgeräumten Plot um Entführung, Mord und Lügengeschichten verrannt. Hier stimmt wirklich nichts.

Die Bewertung:

2 von 10 Punkte. Traurig, dass der MDR seinen Magdeburg-"Polizeiruf" nicht in den Griff bekommt. An den Schauspielern liegt es nicht, die gehören zu den besten ihres Fachs. Wenn die Redaktion nicht aufpasst, sind nach Sylvester Groth bald auch Matthias Matschke und Claudia Michelsen weg.

"Polizeiruf 110", Sonntag, 20.15 Uhr, ARD