ARD-Sonntagskrimi Der neue München-"Polizeiruf" im Schnellcheck

Das Szenario:

Bayern ist ein einziger riesiger Sumpf. Das muss Hanns von Meuffels (Matthias Brandt) lernen, als er gegen Steuersünder ermittelt. Bald gibt es Ärger mit seinen direkten Vorgesetzten, und auch von ganz oben gibt es Druck. Was den Ermittler nur darin bestärkt, seine Untersuchungen fortzusetzen. Auf sich allein gestellt, allen Kollegen misstrauend, taumelt von Meuffels bald wie sein eigener Schatten durchs offenbar komplett korrupte München.

Der gesellschaftspolitische Auftrag:

Alles Amigos in Bayern! So die arg schlichte Botschaft in diesem arg schlichten Thriller um einflussreiche Seilschaften.

Der schönste Dialog:

Beobachten und Beobachtet werden, das ist das große Thema in diesem Paranoia-Krimi. Ein, zwei witzige Momente gibt es in dem bedrohlichen Plot. Etwa jenen, als sich von Meuffels zu einer Kollegin setzt, die gerade per Überwachungskamera einem Pärchen beim Sex zuschaut. Die Kollegin: "Ach Du Schande, der ist ja richtig gut ausgestattet, oder macht das die Perspektive?" Von Meuffels trocken: "Weiß ich nicht, habe nicht so viele Vergleichsmöglichkeiten." Kollegin: "Achso, stimmt ja, sie kennen sich wohl besser mit den Titten aus." Von Meuffels : "Ja, das behalte ich aber für mich."

Der schlechteste Auftritt:

Der von Oliver Masucci ("Er ist wieder da") diabolisch glatt gespielte LKA-Chef ist dann doch etwas zu - nun ja: diabolisch glatt. Da hätten Anzug und Visage gerne etwas zerknitterter sein können. Weshalb weiß man in diesem sich doch so geheimnisvoll gebenden "Polizeiruf 110" eigentlich immer sofort, wer die Guten und wer die Bösen sind?

Der Plausibilitätsfaktor:

Gering. Das Spiel um Wahrheit und Wahnsinn ist abgeschmackt, ein Puzzle aus Versatzstücken alter Krimis zum Thema.

Die Bewertung:

5 von 10 Punkten. Kann man sich anschauen, aber für einen "Polizeiruf" mit Matthias Brandt ist diese Alle-gegen-einen-Nummer ziemlich enttäuschend.

Die ausführliche Analyse:

"Polizeiruf 110: Sumpfgebiete", Sonntag, 20.15 Uhr, ARD