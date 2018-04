ARD-Sonntagskrimi Der Brandenburger "Polizeiruf" im Schnellcheck

Das Szenario:

Weihnachtsmänner, die Einkaufszentren verwüsten. Chaoten, die an ihren Rechnern das deutsche Stromnetz lahmlegen. Apokalyptiker, die sich auf autark organisierten Bauernhöfen auf den Weltuntergang vorbereiten. Nachdem Kommissarin Lenski (Maria Simon) nachts in ihrer Wohnung überfallen wurde, sucht sie auf dem Hof eines Aussteigers (Jürgen Vogel) Zuflucht und wird dort mit düsteren Perspektiven auf die Zukunft Deutschlands konfrontiert. Die Ermittlerin fragt: "Und sie glauben, das Ende kommt bald?" Der Apokalyptiker antwortet: "Nein, ich glaube nicht, dass das Ende bald kommt. Ich glaube, wir stecken mitten drin."

Der gesellschaftspolitische Auftrag:

Konsumgesellschaft! Wachstumsdiktat! Demokratiedämmerung! Dieser ambitionierte "Polizeiruf" versucht die diffuse, bedrohliche Grundstimmung in der westlichen Gesellschaft in einer Aussteiger-Geschichte zu konkretisieren.

Die traurigste weihnachtliche Moment:

Der Weihnachtsmann wird von der Polizei abgeführt. Zuvor verwüstete der Politaktivist in rotem Mantel und mit weißem Bart verschiedene Läden in einem Einkaufszentrum und animierte Kinder dazu, die Regale abzuräumen. Ein lustiger Aufstand gegen die Konsumgesellschaft, der ein deprimierendes Ende findet.

Die fröhlichste feministische Harke:

Kommissar Raczek (Lucas Gregorowicz) gibt mal wieder den Macho. Aus Angst um Lenski motzt er eine Mitarbeiterin an: "Was macht ihr die ganze Zeit, den Geist in der Maschine suchen? Eine Kollegin wird bedroht, ist wahrscheinlich immer noch in Gefahr, und du kommst nicht aus deinem süßen Arsch." Die Antwort: "Glauben Sie mir, Herr Raczek, mein Arsch gehört zu den vielen Dingen, die Sie hier überhaupt nichts angehen." Am nächsten Tag gibt es eine Anzeige wegen sexueller Belästigung.

Der Plausibilitätsfaktor:

Durchwachsen. Das anfänglich starke Szenario über eine Gesellschaft, in der das Ende immer präsent ist, löst sich in banaler Schwermut auf. Zum Schluss nerven die vereinfachenden Psychologisierungen, mit denen hier Weltfrust und Weltflucht erklärt werden, sogar richtig.

Die Bewertung:

4 von 10 Punkten. Aussteiger-Romanze, Politaktivisten-Thriller, Apokalypse-Western, Suizid-Drama. Dieser ambitionierte "Polizeiruf" ruft mit großer Geste alle möglichen Genres ab - und erzielt am Ende doch bescheidene Wirkung. Weltuntergang auf Sparflamme.

Die ausführliche Analyse:

Lesen Sie bitter hier weiter!

"Polizeiruf 110: Demokratie stirbt in Finsternis", Sonntag, 20.15 Uhr, ARD