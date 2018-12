ARD-Sonntagskrimi Der letzte Meuffels-"Polizeiruf" im Schnellcheck

Das Szenario:

Eure Leichen sind unser Leben. Eigentlich hatten sich Kommissar Meuffels (Matthias Brandt) und seine Lebensgefährtin, die LKA-Beamtin Hermann (Barbara Auer), ja gerade getrennt, aber der Mord an einer Mutter in ihrem Familienauto führt die beiden wieder zusammen. Das Private ist beruflich - mit fatalen Konsequenzen: Der noch immer liebeskranke Meuffels nutzt Leichenfotos und Sexbilder, die zum Fall gehören, um Kontakt zur Ex-Kollegin und -Partnerin aufzunehmen und lässt in seinem Trennungsschmerz zwischenzeitlich seine Professionalität fahren.

Der Clou:

Die Welt ist ein Fernsehkrimi. Regie-Star Christian Petzold inszeniert den Helden in diesem letzten "Polizeiruf" mit Matthias Brandt als klassischen TV-Ermittler - und arbeitet gerade in den zum Genre gehörenden endlosen Autofahrten, epischen Kollegendisputen und ewigen Tatortbesichtigungen ganz neue Facetten der Figur hervor. Auf diese Weise befreit er sie aus dem Krimi-Klammergriff. Gibt es da vielleicht doch eine Welt jenseits des Fernsehkrimis?

Das Bild:

BKA-Beamtin Hermann mit Schlinge um den Hals. Die Ermittlerin ist inzwischen Dozentin an der LKA-Schule, wo sie ihren Schülern beibringt, wie man sich an Tatorten verhält und diese richtig liest. Abends bereitet sie gerne den Unterricht vor und versetzt sich dabei auch schon mal gut gelaunt in die Rolle einer suizidalen Person.

Der Spruch:

"Das ist ein Tatort. Eine Gewalttat hat da stattgefunden, und ihr trampelt da hinein, versaut alle Spuren, hinterlasst ein DNA-Gulasch." So LKA-Dozentin Hermann zu den Schülerinnen und Schülern, als diese ein von ihr arrangiertes Tötungssetting in Augenschein nehmen.

Der Song:

"I Can't Help Myself" von den Four Tops. Meuffels spielt eine Platte mit dem Song ab, als er mal wieder liebeskrank seine Ex anruft, die hört den Schmachtfetzen durch den Telefonhörer - und legt ihn dann bei sich in der LKA-Schule auf, als sie das Suizid-Arrangement anordnet und sich die Schlinge um den Hals legt. Hardboiled-Cops und Schmuse-Soul - zum Dahinschmelzen!

Die Bewertung:

10 von 10 Punkten. Das stärkste Finale seit dem Abgang von Mehmet Kurtulus als Cenk Batu beim Hamburger "Tatort" vor sechs Jahren. Der Fernsehkrimi als Kunstform, was sollte danach noch kommen? Nach 15 Folgen "Polizeiruf" müssen wir Matthias Brandt ziehen lassen.

Die Analyse:

Lesen Sie bitte hier weiter!

"Polizeiruf 110: Tatorte", Sonntag, 20.15 Uhr, ARD