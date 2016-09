ARD-Sonntagskrimi Der Münchner "Polizeiruf" im Schnellcheck

Das Szenario:

Die Raubtiere sind los. In München wird Kommissar Hanns von Meuffels (Matthias Brandt) mit einem Mordopfer konfrontiert, dem Augen und Lippen abgebissen wurden. In der bayerischen Provinz, wo Kollegin Constanze Hermann (Barbara Auer) gerade auf Alkoholentzug ist, hat offenbar ein riesiger Wolf eine Frau getötet. Die Ermittlerin im Delirium tremens meint tatsächlich, in der betreffenden Nacht einen Werwolf gesehen zu haben. Aber wer glaubt schon einer Säuferin?

Der brutalste Moment:

Obwohl hier explizit die grausam entstellten Leichen der weiblichen Opfer zu sehen sind, verstören vor allem die Dialoge: Wie die Ermittler kühl und Kette rauchend Details der Verbrechen übers Telefon besprechen, ist großes Cop-Kino. Horror, schockgefrostet.

Der komischste Moment:

Dem deutschen Autorenfilmstar Christian Petzold, der diesen "Polizeiruf" gedreht hat, wird ja immer wieder unterstellt, seinen düsteren Deutschlandbildern mangele es an Witz. Stimmt nicht. Hier gibt es ein paar wunderbare Momente lakonischen Humors. Etwa diesen: Alkoholikerin Constanze Hermann fragt eine Klinikbetreuerin, wo man Zigaretten bekäme. Die sagt pikiert: "Constanze, haben Sie sich nicht angemeldet für Atemübungen"? Im Hintergrund plätschert ein Brunnen, der wohl beruhigen soll, aber wie eine defekte Klospülung klingt.

Der beste Song:

Auf der Jukebox eines Wirtshauses, in dem sich Alkoholikerin Hermann neun Gin Tonics gönnt, läuft "Rain" von Martin Stephenson And The Daintees. Der heute völlig vergessene Musiker arbeitete in den Achtzigerjahren neben Prefab Sprout für das Label Kitchware an einem großen klassizistischen Songwriterpopentwurf. Hier raunt er zur Akustikgitarre: "My subconscious and I are back on speaking terms / He's sending me colours and beautiful words." Das bringt diesen "Polizeiruf" gut auf den Punkt: Er ist ein ausladendes Zwiegespräch mit unserem Unterbewusstsein.

Der Plausibilitätsfaktor:

Sie fragen jetzt nicht wirklich, wie realistisch dieser Krimi über Werwölfe ist? Bitte anschauen wie eine Schauermär. Krimi-Spießer lassen den Fernseher lieber aus.

Die Bewertung:

9 von 10 Punkten. Ein Angriff aufs Unterbewusstsein, das das Primetime-Publikum spalten wird. Wir lieben es!

Die ausführliche Analyse:

"Polizeiruf 110: Wölfe", Sonntag, 20.15 Uhr, ARD