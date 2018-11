Krimi-Vote Wie fanden Sie den deutsch-polnischen "Polizeiruf"?

Das Grauen, das uns der "Polizeiruf" am Sonntag zeigte, kannte keine Grenzen. Wir wurden Zeuge, wie die dunklen Geheimnisse einer deutsch-polnischen Patchwork-Familie gelüftet wurden; die Verdächtigungen, Vorhaltungen und offenen Kampfansagen nahmen die Akteure in beiden Sprachen vor und, wo notwendig, wurden sie untertitelt.

Das ist nicht selbstverständlich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. So gut und mutig die Idee war, das "Polizeiruf"-Revier vom RBB samt Hauptdarstellerin Maria Simon vor drei Jahren in die Grenzregion um Frankfurt an der der Oder zu verlagern - die Dialoge wurden von der Redaktion meist halbherzig eingedeutscht. Zu große Angst hatte man bislang, das Publikum zu überfordern.

Das vielschichtige, stark gespielte und atmosphärisch dichte Krimi-Drama über die Verbrechen von Eltern an ihren Kindern sollte die Richtung vorgeben, wie es in Zukunft beim "Polizeiruf" weitergeht. In unserer Kritik schrieben wir: "Ein 'Polizeiruf' über familiäre Auflösungsprozesse: Die Gräben zwischen Eltern und Kindern sind hier breit wie die Oder bei Hochwasser." Wir gaben 8 von 10 Punkten. Wie fanden Sie den Krimi?