ARD-Sonntagskrimi Der neue Rostock-"Polizeiruf" im Schnellcheck

Das Szenario:

Angst, Trieb und Lynchjustiz in der Vorstadt. Am Rand von Rostock wird eine Obdachlose vergewaltigt und ermordet. Der Verdacht fällt auf zwei verurteilte Sexualstraftäter, die seit ihrer Entlassung aus der Haft in direkter Nähe zum Tatort wohnen. Die Ermittler König (Anneke Kim Sarnau) und Bukow (Charly Hübner) geraten in einen Strudel aus Gewalttaten und Verdächtigungen.

Der gesellschaftspolitische Auftrag:

Wegschließen oder integrieren? Der Umgang mit Sexualstraftätern wird in diesem "Tatort" jenseits aller talkshowkompatiblen Pro-und-kontra-Abwägungen zur Sicherungsverwahrung thematisiert.

Der Satz, der böse nachhallt:

"Vielleicht träumen sie ja noch von mir." Einer der Sexualstraftäter ironisch über die Frauen, die er vergewaltigt hat - Täter-Talk im Schuldmodus, grausam.

Der Satz, der banal verhallt:

"Können Sie mal Ihre schlauen Dateien checken, ob wir einen Sexualstraftäter in der Gegend haben." Bukow zu König - Bullen-Talk im Autopilot, langweilig.

Der Plausibilitätsfaktor:

Mal sehr hoch, mal sehr niedrig. Die Täterfiguren sind in sich schlüssig, aber in der zweiten Hälfte wird die Handlung auf einmal zu einem polnischen Pädophilenring weitergesponnen. Plot und Psychologie brechen in diesem Teil zusammen. Zum Teil mag das auch daran gelegen haben, dass die Filmemacher Schwierigkeiten hatten, zentrale Gewaltszenen so in Szene zu setzen, dass sie gemäß der Jugendschutzbestimmungen um 20.15 Uhr gezeigt werden können.

Die Bewertung:

6 von 10 Punkten. Ein "Polizeiruf", der an die Nieren geht. Nichts für Leute, die am Neujahrstag möglichst sanft ihren Kater auskurieren wollen.

Die ausführliche Analyse:

"Polizeiruf 110: Angst heiligt die Mittel", Sonntag, 1. Januar, 20.15 Uhr