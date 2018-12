Krimi-Vote Wie fanden Sie den letzten "Polizeiruf" mit Matthias Brandt?

Jetzt wissen wir, weshalb Kommissar Hanns von Meuffels noch in den anstrengendsten Momenten der 15 Folgen "Polizeiruf" eine tadellose Figur gemacht hat: Er bügelt für sein Leben gerne. Bei der Abschiedsfolge am Sonntag stritt er sich mit seiner On-and-off-Partnerin Constanze Hermann darüber, wer nach der Trennung das begehrte Dampfbügeleisen behalten darf.

Dass das Ermittler-Pärchen am Ende bei dem Stan-und-Olli-Film "Die Klotzköpfe", einem der witzigsten und zärtlichsten des Komiker-Duos, auf der Fernsehcouch wieder zusammenfindet, hat uns dann natürlich besonders gefreut. Die beiden schauen die Szene, in der Olli seinen Freund Stan auf den Händen durch ein Sanatorium trägt, weil er glaubt, der andere könne nicht mehr laufen.

In Anspielung auf den genialen Klamauk hatten die Filmemacher zwischenzeitlich sogar überlegt, ob sie die Folge "Warum hast Du mir nicht gesagt, dass Du zwei Beine hast?" nennen. Dass am Ende doch der Titel "Tatorte" rausgekommen ist, passt wunderbar. Denn mit seinen vielen kunstvoll verdichteten Tatortbesichtigungen, Leichenfotos und Auto-Dialogen bildete dieser "Polizeiruf" quasi die Quintessenz des deutschen Ermittlerkrimis.

In unserer Kritik schrieben wir: "Dieser 'Polizeiruf' über letzte Ermittlungen, lange Autofahrten und unendliche Sehnsucht ist Krimikunst in Vollendung und die endgültige Menschwerdung der Fernsehfigur Meuffels." Gefiel Ihnen der Krimi auch so gut?

Und wie geht es weiter mit dem "Polizeiruf 110" in München? Die Nachfolgerin von Matthias Brandt ist schon länger bekannt: Ab 2019 steht die österreichische Schauspielerin Verena Altenberger, 31, als Kommissarin in München vor der Kamera. Altenberger verfügt über robusten bis bösen Humor, man kennt sie vor allem aus der RTL-Pflegerinnen-Sitcom "Magda macht das schon".