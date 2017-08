Neue Folgen von Promi Big Brother Unnerum, hinnerum, vornerum - nichts

Es ist ein bisschen schade, aber die Produktion hat sich tatsächlich den passendsten, adäquatesten Promi-Big-Brother-Titelsong durch die Lappen gehen lassen. Er stammt von der Band Die Sterne, heißt "In diesem Sinn", und sein Refrain geht so:

Wir können nichts Wir sind nichts Wir wolln nichts

Und wir werden nichts - in diesem Sinn.

Das ist nun nicht einmal so böse gemeint, wie es klingt, denn "Nichts" ist der neueste oder eher "neueste" Einfall der Produktionsfirma Endemol Shine, das - gefühlt - schon latent für die Abwrackung angezählte Wegsperr-Format noch einmal frisch aufzurüschen. In früheren Auflagen des Big-Brother-Wesens nannte man die getrennten, unterschiedlich privilegierten Bereiche der Kandidaten mal Arm und Reich, Oben und Unten, Drinnen und Draußen, Keller und Luxus. Jetzt heißen sie "das Nichts" und "das Alles", und das ist ebenso dümmlich wie gelogen: Im Nichts nämlich befinden sich eine Einbauküche und eine Klobürste, und im Alles befinden sich keine mannshohe Buttercremetorte, keine Raketenabschussbasis und keine zahmen Schnabeltiere, darum haut das definitionsmäßig schon mal gar nicht hin.

Was das Moderatorenpaar, eine bislang extrem unglückliche und nervtötende Zusammenführung von Jochen Schropp und Jochen Bendel, nicht daran hindert, so oft "Nichts" und "Alles" zu sagen, dass man sich als Zuschauer schon nach wenigen Viertelstunden wie ein holpriger Knittelvers in den bedeutungsschwer gemeinten Schwundgedichten eines pseudodeepen Notabiturienten fühlt:

Jochen 1: Hinter dem Nichts versteckt sich Alles.

Jochen 2: Das wissen die Promis nicht, kennen nur das Nichts.

Sendung aus einer Art Trinkhalle

Das doppelte Jochchen nennt sich selbst penetrant "die Jochis", was eventuell lustig oder wenigstens "lustig" sein könnte, wenn das Publikum auch nur eine klitzekleine Schnittmenge zu den Jungchen aufwiese, die sich auf YouTube regelmäßig die Videos der sogenannten Lochis ansieht, knapp der Pubertät entronnener Zwillingsknaben mit dem bürgerlichen Nachnamen Lochmann nämlich. Da die Livesendungen aber dieses Mal nicht aus einem Studio, sondern offenbar aus einer Art Trinkhalle mit entsprechend warmgegröltem Publikum stattfindet, interessiert diese semantische Feinheit nun wirklich niemanden, nicht einmal die Leute vor Ort, von denen man im Laufe der Sendung wirklich gerne wüsste, mit welchem Nepper-Schlepper-Bauernfänger-Trick man sie denn dorthin shanghait hatte.

Interesse an den bereits vorab eingezogenen Promi-Bewohnern kann es nicht sein, denn selten waren diese derart unerquicklich. Dabei, unter anderem:

Homeshopping-Konstrukt Sarah Kern , die nach eigener Aussage ein Burn-out erlitt, weil ihr zweiter Gatte "meine Würde gefickt hat" und die sich beim Auszug ins "Nichts" in der "fucking Bronx" wähnte.

, die nach eigener Aussage ein Burn-out erlitt, weil ihr zweiter Gatte "meine Würde gefickt hat" und die sich beim Auszug ins "Nichts" in der "fucking Bronx" wähnte. Sarah Knappik (of Dingens-fame) fühlt sich indes "an ne Bude in Friedrichshain oder so" erinnert.

(of Dingens-fame) fühlt sich indes "an ne Bude in Friedrichshain oder so" erinnert. Enthaarungsunternehmer Jens Hilbert , der irgendwie immer ein bisschen wie der zum Schmacko verkleidete Joko Winterscheidt aussah, scheint zumindest in Ansätzen lohnend (Selbstbeschreibung: "Ich mach die Leut unnerum hinnerum vornerum blitzblank!"), hatte bislang allerdings so viele Redeanteile wie der dritte Hirte von links im Krippenspiel.

, der irgendwie immer ein bisschen wie der zum Schmacko verkleidete Joko Winterscheidt aussah, scheint zumindest in Ansätzen lohnend (Selbstbeschreibung: "Ich mach die Leut unnerum hinnerum vornerum blitzblank!"), hatte bislang allerdings so viele Redeanteile wie der dritte Hirte von links im Krippenspiel. Enttäuschend dagegen, dass Willi Herren sich selbst als "Entertainer" und nicht als "Ententrainer" vorstellt. Er staunte Bierkästen, als er

sich selbst als "Entertainer" und nicht als "Ententrainer" vorstellt. Er staunte Bierkästen, als er Nackt-Künstlerin Milo Moiré fragte, ob ihre Berufsbezeichnung bedeute, dass sie Bilder "mit ihren Möpsen" male, und sie nonchalant erklärte, sie führe Farb-Eier in ihre Vagina ein, um sie sodann mit Schmackes auf eine Leinwand zu pressen.

fragte, ob ihre Berufsbezeichnung bedeute, dass sie Bilder "mit ihren Möpsen" male, und sie nonchalant erklärte, sie führe Farb-Eier in ihre Vagina ein, um sie sodann mit Schmackes auf eine Leinwand zu pressen. Die Glitzer-Eselsmütze mit Einhorn-Applikation darf sich jedenfalls schon mal Evelyn Burdecki , vormals zügigst geschasste "Bachelor"-Kandidatin, aufsetzen: "Ich rede ganz viel gerne", sagt sie über sich selbst, denkt aber anscheinend nur so semi-mittelgut.

, vormals zügigst geschasste "Bachelor"-Kandidatin, aufsetzen: "Ich rede ganz viel gerne", sagt sie über sich selbst, denkt aber anscheinend nur so semi-mittelgut. Als Mitbewohner und Ex-Tanzgestikulierer bei "Caught in the Act" Eloy de Jong erzählt, wie er und sein Lebenspartner an einer guten Freundin eine künstliche Befruchtung durchführten, schmoren bei Evelyn wegen Überlastung die dimmen Lichterketten im Oberstübchen durch: "Dann hat die Mutter auch noch ihre Spermien dazugetan, und ein Spermium hat dann angeschlagen", resümiert sie den eigentlich gar nicht mal so komplizierten Vorgang und ist begeistert, dass die daraus resultierende Tochter immer noch guten Kontakt zu ihrer Mutter hat: "Das Kind geht auch manchmal zu der Befruchterin von Eloys Tochter."

erzählt, wie er und sein Lebenspartner an einer guten Freundin eine künstliche Befruchtung durchführten, schmoren bei Evelyn wegen Überlastung die dimmen Lichterketten im Oberstübchen durch: "Dann hat die Mutter auch noch ihre Spermien dazugetan, und ein Spermium hat dann angeschlagen", resümiert sie den eigentlich gar nicht mal so komplizierten Vorgang und ist begeistert, dass die daraus resultierende Tochter immer noch guten Kontakt zu ihrer Mutter hat: "Das Kind geht auch manchmal zu der Befruchterin von Eloys Tochter." Für die einzige klitzekleine Konfro müssen die Bewohner dann, höchst bezeichnend, auf jemanden zurückgreifen, der nicht einmal im Haus ist: Willi Herren und Steffen van der Beeck ("Man kennt mich als Ex-Verlobten von Jenny Elvers" - ist das möglicherweise der traurigste Satz der Welt?) streiten sich über die exakte Länge der Elversschen Entziehungskur.

Versprechen auf schäbige Scharmützel



Dann hat Sarah Kern eine Panikattacke, "ein Tiefchen", nennt das eine weitere eingezogene Busenfrau (Namen vergessen), und die beiden Jochen, die traurigen Schlechtscherz-Ableser, witzeln dümmlich über die "Angst vor der Angst". Schnell noch ein brandaktueller Uli-Hoeneß-Steuerwitz hinterher, dann Brüste mit Melonen vergleichen. Wann kommt der Bus mit Fips Asmussen, wenn man ihn braucht?

Der einzige dramaturgische Kniff in über drei Stunden, der ein bisschen schäbige Scharmützel verspricht: Die Kandidaten im "Nichts" und die Kandidaten, die schließlich ins "Alles" ziehen dürfen, sind nur durch eine niedrige Tresenwand voneinander getrennt. Wer in den Luxusbereich einziehen darf, kriegt man vor dem Fernseher dann allerdings schon nicht mehr mit, weil man konzentriert Pailletten auf seine "Team Sommerhaus"-Mütze stickt.