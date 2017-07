ARD-Doku über Putsch gegen Erdogan Antidemokrat gegen Antidemokrat

Das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit, heißt es. Mit dem Staatsstreich in der Türkei ist es ähnlich. Diese Woche jährt sich der Putschversuch gegen Präsident Erdogan zum ersten Mal. Und bis heute ist umstritten, was genau in der Nacht vom 15. auf den 16. Juli 2016 in der Türkei geschah.

Laut der türkischen Regierung ordnete der Prediger Fethullah Gülen aus seinem Exil in den USA den Putsch an: Seine Gefolgsleute im türkischen Militär, vor allem bei der Luftwaffe, versuchten daraufhin, im Land gewaltsam die Macht zu übernehmen. Der Aufstand scheiterte am Widerstand der Bürger, die gegen die Soldaten auf die Straße gingen. Gülen selbst behauptet, der Umsturzversuch sei eine Inszenierung von Erdogan, der so seine Herrschaft ausdehnen wollte.

Die ARD unternimmt nun den Versuch, den Putsch zu rekonstruieren. "Die Nacht, in der die Panzer rollten", heißt die sehenswerte Dokumentation, die am Montag im Ersten ausgestrahlt wird. Den Autoren Oliver Mayer-Rüth, Ahmet Senyurt und Cemal Tasdan gelingt es, die Geschehnisse zu sortieren und mit einigen Mythen aufzuräumen - auch wenn Fragen offenbleiben. So detailliert wie selten ein deutsches Medium zeichnen die ARD-Journalisten nach, wie die Gülen-Sekte und die Regierung Erdogan kooperierten, sich 2013 überwarfen und nun bekriegen.

Die Gülen-Sekte im Visier

In Deutschland wird Gülen häufig als islamischer Modernisierer wahrgenommen. Die ARD-Dokumentation beschreibt ihn als das, was er nicht zuletzt in den Augen liberaler, säkularer Türken wirklich ist: ein Sektenführer, dessen Anhänger bei der Verfolgung ihrer eigenen Interessen rechtswidrige, antidemokratische Methoden nicht scheuen.

Gülen-Kader haben über Jahre hinweg staatliche Institutionen in der Türkei unterwandert und ihre Macht missbraucht, um Gegner auszuschalten - fast immer allerdings mit der Zustimmung Erdogans.

In der ARD kommen nun Menschen zu Wort, deren Stimmen in Deutschland eher selten zu hören sind: Opfer der Erdogan-Gülen-Koalition, säkulare Politiker, Journalisten und Offiziere, die in den vergangenen Jahren ihre Jobs verloren haben oder auf Grundlage gefälschter Beweise ins Gefängnis gesperrt wurden. Sie kritisieren die autoritäre Politik Erdogans, doch sie lassen keinen Zweifel daran, wen sie für den Schuldigen am Staatsstreich halten: die Gülen-Sekte.

Die Türkei - traumatisiert und verunsichert

Die Dokumentation sollten deshalb gerade auch jene deutschen Beamten genau verfolgen, die, wie etwa BND-Präsident Bruno Kahl, offenbar noch immer glauben, bei der Gülen-Gemeinde handle es sich ausschließlich um eine zivilgesellschaftliche Bildungsbewegung.

Erdogan wiederum hat, und auch das arbeiten Mayer-Rüth und seine Kollegen heraus, kein Interesse daran, den 15. Juli wirklich aufzuarbeiten. Ihm geht es vor allem um Rache. Der türkische Präsident hat den gescheiterten Putschversuch zum Anlass genommen, um sämtliche Gesellschaftsgruppen, die gegen ihn sind, zu verfolgen. Plötzlich werden regierungskritische Journalisten wie Ahmet Sik, die die Machenschaften der Gülen-Gemeinde einst aufgedeckt haben, als vermeintliche Gülen-Anhänger weggesperrt.

Der Putschversuch und die Säuberungsaktion der Regierung haben, so bilanzieren die Autoren, ein zutiefst traumatisiertes, verunsichertes Land hinterlassen. Das letzte Wort in der Dokumentation erhält deshalb konsequenterweise auch nicht Erdogan, sondern eine junge Lehrerin - eine Linke, die lediglich ihren Job zurück will.

"Die Nacht, in der die Panzer rollten", Montag, 23.10 Uhr, ARD