Mammut-Fernsehprojekt über die Reeperbahn St. Pauli wird Serienthema - mit Ulrich Tukur als Hauptdarsteller

Der Hamburger Kiez wird wieder großes Film- und Fernsehthema. Fatih Akin arbeitet zur Zeit an der Verfilmung von Heinz Strunks historischem St.-Pauli-Roman "Der goldene Handschuh", und wie jetzt bekannt wurde, steckt die Produktionsfirma UFA Fiction in den Vorbereitungen für eine große Serie über den legendären Hamburger Stadtteil. Arbeitstitel: "Zellers Reeperbahn".

Im Mittelpunkt der Geschichte steht Walter B. Zeller, Sohn einer Blankeneser Reedereifamilie, windiger Geschäftemacher und Sänger. In seinen Liedern beschreibt er das Leben auf Hamburg-St. Pauli, der große Radiohit steht noch aus. Die Figur ist fiktiv, soll aber Züge von unterschiedlichen realen Showstars der Fünfziger- und Sechzigerjahre wie Peter Frankenfeld oder Rudi Schuricke enthalten.

Gespielt wird Zeller von Ulrich Tukur, einem eng mit St. Pauli verwachsenen Darsteller, der auch selber immer wieder als Sänger mit seiner Begleitband Rhythmus Boys auf der Bühne steht. In weiteren Rollen sind Joachim Król und Lisa Wagner zu sehen.

AP Ulrich Tukur

Erste, geheime Filmszenen, die schon aufgenommen sind, lassen auf ein süffiges, detailsattes und doppelbödiges Historienstück schließen. Hauptdarsteller Tukur und Regisseur Raymond Ley arbeiten seit über fünf Jahren an dem Projekt, Reeperbahn-Kenner Tukur sprach bereits 2011 in Interviews von der Figur Zeller als eine Art Glücksritter zwischen Opiumhöhle und Kleinkunstbühne. Ursprünglich war das Projekt mit dem NDR geplant.

Filmemacher Ley ist einer der renommiertesten Doku-Dramen-Regisseure des Landes, der schon brisante reale Stoffe wie den Angriff auf die Tanklaster in Kunduz für das Fernsehen umsetzte und zuletzt mit einem Film über Beate Zschäpe für Gesprächsstoff sorgte. Trotz des historischen Hintergrunds sind auch die Themen in dem "Reeperbahn"-Projekt (Co-Autorin: Hannah Ley) zum Teil hochaktuell.

Chinatown in Hamburg

Es geht natürlich um Bordelle, Boxställe und Stripschuppen, aber auch um Transgender-Fragen und Migration. Ein Erzählstrang, verrät Ley gegenüber SPIEGEL ONLINE, handle von chinesischen Familien, die nach dem Krieg zum Teil aus dem KZ wieder in ihren alten Kiez, dem ehemaligen Chinatown zurückkehrten. Zeller vermittelt diese Rechtelosen als Leiharbeiter. Auch sollen erste, so der Regisseur weiter, frühe "Slam-Poeten" wie der schwule Hamburger Schriftsteller und Sexualphilosoph Hubert Fichte eine Rolle spielen.

Ley über das Leben auf St. Pauli Anfang der Sechziger: "Die sexuelle Norm war hier schon früh in Frage gestellt und zugleich in ihren bürgerlichen Erwartungen gefangen, zementiert - und doch für den großen Aufbruch bereit." Die Reeperbahn als psychosoziales Versuchslabor.

UFA-Fiction-Produzent Benjamin Benedict hatte es schon bei dem von ihm mitverantworteten ZDF-Dreiteiler "Ku'damm 56" geschafft, in einem großen Geschichtspanorama aus den Fünfzigerjahren sehr modern über Geschlechteridentitäten zu erzählen. "Zellers Reeperbahn" ist bislang in einem ähnlichen zeitlichen Sendevolumen wie "Ku'damm 56" konzipiert, allerdings will man die Ausstrahlungsform - Dreiteiler, Sechsteiler, Achtteiler - noch offen halten. Das macht auch unterschiedliche Partnerkonstellationen bei der Herstellung und Ausstrahlung möglich.

Ein kluger Schachzug in dieser medienstrategisch komplizierten Zeit, wo durch den Erfolg der unkonventionellen Sky/ARD-Koproduktion "Babylon Berlin" Bewegung in den zuvor eher unbeweglichen deutschen Fernsehmarkt kommt.