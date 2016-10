"Glücksrad"-Gameshow "Die Buchstabensuppe wird kalt"

Hurra, sie spricht! Dass Isabel Edvardsson, die erste Buchstabenschubse nach elf Jahren "Glücksrad"-Abstinenz, ihre grinselastige Arbeit nicht mehr stumm verrichten muss, könnte man als zeitgemäßes feministisches Zugeständnis sehen. "Könnte", Kategorie: Konjunktiv. Denn tatsächlich nutzt die Profitänzerin ihr prinzipielles Plapper-Privileg zu meist ein-, maximal zweisilbigen Einlassungen: "Wow!", "Boah!", "Whoo!", "Gut!", "Spannend!"

Bis es bei einer anspruchsvolleren Buchstabenaufdeckaufgabe aus ihr herausplatzt: "Eins nach dem anderen!", sagt sie geschwätzig, dann verfällt sie wieder in stummes Klatschen und stellt sich zurück in ihre Paradepferdchen-Position.

Wie seine Retro-Gameshow-Kameraden "Ruck Zuck", "Familienduell" und "Jeopardy" wurde auch das gute alte "Glücksrad", vielleicht das bekannteste Format von allen, vom jungen Senderableger RTL Plus wiederbelebt, doch es ist eher ein blutleeres, taumelndes Wiedergängertum als die erhoffte charmante Neuauflage. Das Studio ist ein atmosphärearmer Billo-Traum in rosa-lila-pink, Moderator Jan Hahn ein desolater Moderationsantäuscher. "Wir können nicht lang quatschen, die Buchstabensuppe wird kalt!", kalauert er sich mit dem Verve eines Fußgängerzonen-Gurkenhobelverkäufers in die Sendung.

Ungelenke Interaktionsversuche mit Buchstaben-Mamsell Isabel

Wirklich schlimm wird es, wenn er während der Drehvorgänge versucht, mit den Kandidaten Smalltalk zu betreiben. Vielleicht sollte er es bei schlichten Rudimentär-Moderationen wie "Drehen oder Vokal kaufen?" belassen, denn sonst passiert so etwas:

Hahn: "Könnte man sagen, Sie sind Radrennfahrer?"

Kandidat: "Könnte man sagen."

Oder, nächster Anlauf:

Hahn: "Ihr esst ja auch zwischendurch immer Schokoriegel beim Radfahren, ne?"

Kandidat: "Wer sagt das?"

Noch ärger wird es, als er einen anderen Kandidaten mit der Info anmoderiert, dieser sei ja Hotelkenner und hätte ein paar gute Tipps, woran man eine gute Herberge erkennen könne. Er lese eben vorher im Internet immer die Bewertungen durch, sagt der Kandidat leicht zögerlich, doch Hahn bohrt investigativ nach: Und vor Ort, worauf müsse man als alter Reisefuchs da unbedingt achten? Ob die Lobby halbwegs okay aussehe, antwortet der Kandidat verunsichert, denn wenn die Schrott sei, sei meist der Rest vom Hotel auch nicht besser. "Guter Tipp!", sagt Hahn, Kategorie: Lieschen Müllers Lebensweisheiten.

Am schlimmsten sind jedoch seine Interaktionsversuche mit Buchstaben-Mamsell Isabel.

Hahn: "Marco ist Drahtzieher von Beruf, Isabel!"

Edvardsson: "Mega!"

Der Tiefpunkt schließlich:

Hahn: "Besorg dir mal 'ne Leiter, Isabel!"

Edvardsson: "Besorg ich mir."

Kaltes Bargeld statt der geliebten Gewinnpaletten

So robotisch ist das alles, das man sich in die Anfangstage des Fernsehshow-Wesens zurückversetzt fühlt. Bis einen die Kandidatin, die mit ihrem möglichen Gewinn einen veganen Foodtruck in Wuppertal eröffnen will, wieder daran erinnert, in welchem Jahr man sich tatsächlich befindet.

Immerhin die zu erratenen Begriffe und Wendungen sind so wunderbar stumpf wie früher. "Äpfel mit Birnen vergleichen", "Geschüttelt, nicht gerührt", "Das Brandenburger Tor in Berlin", "Die Golden Gate Bridge in San Francisco". Doch wo sind die geliebten Gewinnpaletten von früher geblieben? Statt wunderbarer, ungelenk beworbener Ramsch-Sachpreise gibt es nur noch kaltes Bargeld zu gewinnen. Kein Toaster, nirgends. Auch das kaiser-schnurrbartlich antiquierte "N wie Nordpol", "W wie Wilhelm" und so weiter wurde den Kandidaten abtrainiert.

Es ist bitter, aber in dieser Fassung muss man das "Glücksrad" wohl endgültig verloren geben. Man könnte sich aber mit dem deutlich solider wiederbelebten "Ruck Zuck" trösten, das direkt davor im Programmplan steht.