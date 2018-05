Royal Wedding im TV Kritik an Hochzeitskommentar des ZDF

Für ein paar Stunden blickte die Weltöffentlichkeit nach Windsor: Prinz Harry heiratete Meghan Markle, und Tausende Journalisten waren dabei - auch ein Team des ZDF. Was es über die Hochzeit zu sagen hatte, rief in den sozialen Medien ein geteiltes Echo hervor. Für den Sender kommentierten Moderator Norbert Lehmann, Adelsexpertin Julia Melchior, Luise Wackerl von "Gala" sowie der "Welt"-Journalist Thomas Kielinger.

Kritik richtete sich vor allem gegen Aussagen über die Braut. Meghan Markle ist die erste Person mit einem afroamerikanischen Elternteil, die ins Königshaus einheiratete. Dieser Umstand wurde für den Geschmack mancher Twitter-Nutzer zu sehr betont. Der Komiker und TV-Moderator Aurel Mertz twitterte:

Expertin im @ZDF: "Meghan versprüht Afro-amerikanischen Esprit"



- Offiziell der weißeste Satz der je gesagt wurde.#RoyalWedding — Yanny Mertz (@aurelmertz) 19. Mai 2018

Okay ZDF wir haben es verstanden Meghan ist schwarz. Verstehe nur nicht ganz was daran extravagant ist. #RoyalWedding — Yanny Mertz (@aurelmertz) 19. Mai 2018

Liebes @zdf, es NERVT gewaltig, dass Meghan's Abstammung für die Berichterstatter DAS Thema ist. Wenn Meghan Weiß wäre, worüber würden die sich aushecheln? Behandelt sie bitte doch gleichwertig. #RoyalWedding — Julia Probst (@EinAugenschmaus) 19. Mai 2018

Wackerl sagte, sie habe "das Gefühl, dass die Queen bei Meghan ein Auge zudrückt". Sie habe "nicht die Bedeutung, die Kate hat, die an der Seite von Prinz William einmal Königin wird". Dass Markle "als Tochter einer afroamerikanischen Frau in die Königsfamilie einheiratet, macht sie auch so'n bisschen zur Symbolfigur für alle Nichtweißen."

Negatives Feedback gab es auch zu ZDF-Aussagen über den Gospelchor und die Predigt von Bischof Curry.

Der Kirchenvertreter ist:



Dunkelhäutig oder wie man bei ZDF sagt „exotisch“



Kommt aus Amerika



Und liest vom IPad ab.



Ich liebe ihn ❤️ #royalwedding — Katha (@KatharinaIsabel) 19. Mai 2018

Im Video: Michael Currys Predigt

Video AFP

Ich fasse mal die Kommentare der ZDF-Experten zusammen: Meghan steht zu ihrer Hautfarbe. Die Queen drückt hier ein Auge zu. Exotik tut dem Königshaus gut. Marketingmässig ist Meghan genial.#ROYALWEDDING — Lara Fritzsche (@larafritzsche) 19. Mai 2018

Auch das Frauenbild, das in manchen Aussagen durchschien, passte einigen Zuschauern nicht. Kommentator Kielinger etwa bezog sich auf ein Zitat von Eleonore Roosevelt, die gesagt habe, Frauen seien "wie Teebeutel. Sie wissen gar nicht, wie stark sie sind, bis sie in heißem Wasser sind." So etwas, sagte Kielinger, werde Markle nicht sagen. "Aber das glaubt sie." Wackerl sagte über die Braut: "Sie guckt ihn immer mit großen Augen an und bewundert ihn, und das tut Harry gut."

Alternativ sammel ich Geld wenn jemand vor Ort ist und der Runde die Torte ins Gesicht batscht #royalwedding (also der ZDF Kommentatoren Crew) — Jutta Henninger (@_Kodachi_) 19. Mai 2018

Die Pressestelle des ZDF war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.