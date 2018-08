Ruby Rose ist die neue Batwoman. Sie wird die Figur in einer Serie spielen, die für die US-TV-Saison 2019 in Planung ist. Der Auftritt der 32-jährige Australierin wird eine radikale Neuinterpretation: Laut Sender CW ist ihre Batwoman "körperlich und intellektuell selbstbewusst und stolz darauf, homosexuell zu sein."

Die neue Batwoman wird dem Publikum zunächst im Dezember in einer Cossover-Episode mit anderen Helden aus DC-Comics vorgestellt, darunter Arrow, The Flash und Supergirl. Ein Termin für den Start ihrer eigenen Serie steht noch nicht fest.

Ruby Rose reagierte emotional auf ihre Verpflichtung. Auf Instagram schrieb sie: "Das ist ein Kindheitstraum. Das ist etwas, das ich so gerne im Fernsehen gesehen hätte, als ich ein junges Mitglied der LGBT-Community war, und ich mich nie im Fernsehen repräsentiert, mich allein und anders fühlte."

Rose wurde mit der Netflix-Serie "Orange Is The New Black" bekannt, wo sie in der dritten Staffel mit der Hauptfigur Piper Chapman flirtete. In Australien begann sie als MTV-Moderatorin. Ab dem 9. August ist die in dem Hai-Thriller "The Meg" im Kino zu sehen.

Rose fühlt sich keinem Geschlecht zugehörig und wechselte mehrfach die Geschlechterrollen. Sie engagiert sich für die Rechte von LGBT-Menschen. Ihren Weg thematisierte sie in dem Kurzfilm "Break Free", der millionenfach auf YouTube angeklickt wurde.

Nun sorgt Ruby Rose im Fernsehen für mehr Vielfalt. An der Figur von Batwoman zeigt sich aber auch die Langsamkeit des Mediums: In den Comics ist die Figur schon seit 2006 lesbisch.