Streit über Auslandssender Russland erwägt rechtliche Schritte gegen BBC

Am Donnerstag gab das britische Office of Communications (Ofcom) bekannt, dass Russia Today im letzten Jahr mehrmals gegen das Gebot der Überparteilichkeit verstoßen habe. Die Medienaufsichtsbehörde bezog sich dabei auf Berichte des Senders über die Giftanschläge auf den russischen Ex-Spion Sergej Skripal und seine Tochter Yulia, die im März und April dieses Jahres ausgestrahlt worden sind. Nun werden von Ofcom Sanktionen gegen den russischen Sender erwogen.

Russia Today wird vom Kreml finanziert. Der Sender stellt den russischen Staat betreffende Themen positiv im Ausland dar. Medienkritiker sehen den Sender als Propaganda-Instrument von Wladimir Putin.

Die Vorwürfe der britischen Medienwächter wurden von Verantwortlichen von Russia Today als unberechtigt zurückgewiesen. Das Office of Communications hätte Einwände und Erklärungen des Senders nicht zur Kenntnis genommen.

Russland reagierte nach der Ofcom-Ankündigung mit Gegensanktionen. Die russische Medienaufsicht Roskomnadzor kündigte am Freitag an, die in Russland empfangbaren BBC-Programme und abrufbaren Homepage-Inhalte prüfen zu lassen, ob sie konform gehen mit den russischen Gesetzen.