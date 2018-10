Sabine Postel kritisiert den "Tatort" "Das war alles nicht meins"

Nach 22 Jahren als "Tatort"-Kommissarin zieht Sabine Postel kurz vor dem eigenen Dienstaustritt Anfang nächsten Jahres ein bitteres Fazit. Der TV-Illustrierten "Auf einen Blick" sagte sie in einem Interview: "Mit den Experimenten der letzten Jahre konnte ich nichts anfangen. Das war alles nicht meins."

Die konkrete Kritik, die Postel äußert, bleibt aber diffus. Zwar seien Experimente grundsätzlich immer gut, so die 64-Jährige, und der "Tatort" sei auch immer innovativ gewesen. "Aber Improvisation ist in diesem Format schwierig, selbst mit gestandenen Schauspielern - und mit Laien finde ich das grenzüberschreitend."

Damit spielt sie auf die "Tatort"-Episoden "Babbeldasch" und "Waldlust" von Axel Ranisch an, der seinen Impro-Ansatz mit mäßigem Erfolg in der Krimireihe ausprobierte. Zu den Experimenten ihres eigenen Senders Radio Bremen schweigt sie dagegen, obwohl die in den vergangenen Jahren teilweise durchaus deftig ausfielen: Es gab ein klassisches B-Movie über ein hochgerüstetes Auto, einen Cyber- und Öko-Thriller, und in der "Tatort"-Folge am 28. Oktober bekommt Postels Kommissarin Inga Lürsen es gar mit einer Vampirfrau zu tun.

Kritik an immer jüngeren Kommissaren

In dem Interview kritisiert Sabine Postel auch den Trend zu immer jüngeren Kommissaren: "Das Publikum der Öffentlich-Rechtlichen ist ja schließlich keine 20 Jahre alt." Diese Zuschauer wollten keinen Ermittler sehen, der aussieht, als habe er gerade sein Abitur gemacht.

Auch die Ermittlerflut mit zur Zeit 22 Teams sei problematisch. "Heute will offenbar fast jede Stadt ein Ermittlerpaar haben." Der letzte "Tatort" mit Postel wird voraussichtlich im kommenden Frühjahr ausgestrahlt.