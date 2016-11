Entfesselte Erotik im Ersten Großes Triebtheater, direkt nach der "Tagesschau"

Ehebruch, das schönste Verbrechen der Filmgeschichte. Es ist und bleibt natürlich eine große Schweinerei, was wir in Erotikdramen zu diesem Thema sehen, und doch folgen wir den Heldinnen und Helden bei ihrem befreiendem Betrug, bei ihrer desaströsen Hemmungslosigkeit bis unter die schmuddeligsten Laken. Da fühlt man sich schon beim Zuschauen verwegen: endlich mal keine halbe Sachen.

Oder etwa doch? Denn richtig konsequent ist es nicht, was der Lokalreporter Martin (Ronald Zehrfeld) und die Fotografin Lena (Ursina Lardi) da treiben. In der proppevollen U-Bahn reicht ein Blick, dann ist eine Verbindung zwischen den Fremden hergestellt. Im überfüllten öffentlichen Schwimmbad, krault man dann aufgeregt umeinander herum.

Auf dem Fußballplatz hinter dem Bahndamm, die Haare dampfen noch nass in der kalten Herbstluft, fallen die beiden schließlich wortlos übereinander her. Ein Ringen und Verschlingen, ein stiller Schrei des Verlangens. Namen werden nicht ausgetauscht.

Danach Hosenlatz zu, Höschen hoch, ab nach Hause. Bei Martin wartet die Ehefrau (Sarah Hostettler) mit den anstrengenden Schwiegereltern am Wohnzimmertisch, bei Lena brummt zur Begrüßung der bärige Ehemann (Roeland Wiesnekker) ein paar zärtlich-burschikose Worte. Dann schnarcht man zusammen ein.

Große Tabubrüche, kleine Gemeinheiten

Der Einstieg der ARD-Produktion "Sag mir nichts" ist furios, ein entfesselter, rücksichtsloser, von allen Primetime-Abwägungen befreiter Liebesakt. Am Mittwoch direkt nach der "Tagesschau", was für ein schöner Sendeplatz. Es gibt wenige Regisseure, die das so durchgesetzt bekommen. Aber Andreas Kleinert, der Meister der großen Tabubrüche und kleinen Gemeinheiten, lässt man gelegentlich durchs Sicherheitsnetz im Hauptprogramm schlüpfen.

Kleinert zeigt Versionen von Glück, für die es keinen gesellschaftlichen Konsens gibt: etwa Götz George als spießigen Staatsanwalt, der in "Nacht ohne Morgen" (2011) mit einem gekauften Liebhaber auf Wolke sieben schwebt. Oder Julia Jentsch als junge, unfruchtbare Frau, die gegen alle korrekten Einwände und Abwägungen in "Monsoon Baby" (2014) eine Inderin ihr Baby austragen lässt.

Dabei kritisiert der Filmemacher nie den maßlosen Egoismus seiner Figuren, er zeichnet vielmehr nach, wie sie trotz dieses maßlosen Egoismus' ihr Glück letztendlich doch nicht durchsetzen können. Wie sie zu scheitern drohen - und zwar nicht, wie es sonst so schön heißt, an der Gesellschaft, sondern immer nur an sich selbst.

Der Betrug als Parallelalltag

So jetzt auch bei "Sag mir nichts" (Buch: Norbert Baumgarten, "Befreite Zone"), wo einerseits die Anziehung der beiden Helden als großes, rigoroses Triebtheater zelebriert wird, andererseits aber auch ihre Inkonsequenz im Umgang mit ihrem Umfeld nüchtern seziert. Das magische erste Mal auf dem Fußballplatz wird natürlich wiederholt. Und wiederholt. Und wiederholt. Bald ist der Betrug eine Art Parallelalltag. Einmal nehmen die beiden Reißaus, ein Tag am Strand, die Frau jubiliert: "Weißt du, was schön ist, ich habe alles vergessen. Den ganzen Scheiß, nichts mehr da."

ddp images Szene aus "Die Frau nebenan"

Der Magnetismus in der Amour fou, die das normale öde Leben nur noch normaler und öder erscheinen lässt, erinnert in vielerlei Hinsicht an François Truffauts "Die Frau nebenan" aus dem Jahr 1981, wo Fanny Ardant und Gérard Depardieu das Liebespaar geben, das nicht mit-, aber auch nicht ohneeinander kann. Ein fast schon pathologisches Geflecht aus Hingabe und Scham, das immer immer wieder zu körperlichen Grenzsituationen führt. Unvergessen, wie Ardant angesichts ihres unlebbaren Begehrens einfach zusammensackt.

Eine ähnliche Szene gibt es jetzt auch in "Sag mir nichts" - bloß dass die betrogene Ehefrau hier kraftlos zu Boden sinkt. Das Pathologische, die Sprachlosigkeit überträgt sich auf die hintergangenen Partner. Kann denn Liebe ein Verbrechen sein? Natürlich: für die, die zurückbleiben. So flüchtet sich Martins Ehefrau in eine Baby-Manie, läuft bald mit Kissen vor dem Bauch herum, während Lenas Mann irgendwann mit dem Bierkasten das Weite sucht.

Einmal sieht man ihn nachts mit der Bierbuddel allein durch die Stadt ziehen. Vor ihm eine Leuchtanzeige von "Elite Partner" mit einer tollen Frau und einem tollen Mann drauf. Fliegt die Flasche gegen die Leuchtwerbung, tropft das Bier schön vom Elite-Paar runter. Schon für diese Szene lohnt das Einschalten dieses enthemmten, hellwachen Erotikdramas.

"Sag mir nichts", Mittwoch, 20.15 Uhr, ARD