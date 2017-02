"Maischberger" Die Typologie der Trump-Talker

Vielleicht wäre es ein feiner Zug von Donald Trump, beizeiten dem deutschen Redefernsehen einmal persönlich seine Aufwartung zu machen. Bei Frank Plasberg, Maybrit Illner, Anne Will oder Sandra Maischberger, ganz egal. Dort wird derzeit unablässig resümiert, spekuliert und interpretiert - während der Klärungsbedarf kontinuierlich wächst. Immerhin kristallisieren sich allmählich fünf Positionen heraus, mit denen sich auch künftig jeder Trump-Talk wird abhalten lassen, exemplarisch abzulesen an den Gästen bei "Maischberger", Thema: "Trump gegen den Rest der Welt?"

Der Skeptiker ist an diesem Abend durch Norbert Röttgen (CDU) vertreten. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses "kommt gerade aus Washington", was dieser Tage schon fast als Qualifikation durchgeht. Da war sozusagen jemand gerade dort, wo's brennt, und hat mit den Einsatzkräften geredet.

Zunächst unterstreicht er seine generelle Skepsis mit dem Hinweis auf Trumps beängstigende Inaugurationsrede, die sei in ihrem Ton "ohne historische Vorläufer" gewesen. Vor allzu zombiehafter Politik müssten wir uns aber nicht fürchten, denn: "Im Kongress gibt es diesen Bazillus noch nicht."

Die Schwerpunkte des Präsidenten seien "Jobs und Immigration". Alle weiteren Aspekte überließe er, wenn's gut liefe, qualifizierten Mitarbeitern. Allerdings gäbe es "Machtkämpfe innerhalb des Weißen Hauses" und auch Konflikte mit Militär und Geheimdiensten, die in einer von Röttgen als beruhigend empfundenen "Kontinuität der amerikanischen Politik" stünden. Europa sei in mieser Verfassung, äußerer Druck seitens einer neuen US-Administration aber ein Lichtblick.

Der Befürworter versucht, dem Schlamassel etwas Positives abzugewinnen. Zu diesem Zweck nimmt er nur jene Aspekte in den Blick, die Wasser auf seine eigenen Mühlen sind. Deshalb nimmt Thilo Sarrazin Trump in Schutz: "Ich glaube, dass er doch einige Punkte hat." Trump wende sich, wie es übrigens auch Sarrazin tut, "gegen falsche Einwanderung" , das sei ein "Mega-Thema".

In seinen Worten wirkt der illegale "Muslim Ban", als wäre die Idee dazu einem fiktiven Bestseller namens "Amerika schafft sich ab" entnommen: "Wenn wir Einwanderung wollen, müssen wir darauf achten, dass die, die kommen, zu uns auch kulturell kompatibel sind." Einwanderungspolitik ist immer "Ausschlusspolitik", und das könne legitim sein, sofern es eben demokratisch legitimiert sei. Nicht das Prinzip, nur die dilettantische Ausführung kritisierte Sarrazin: "Wenn ich es täte, wäre es vernünftig vorbereitet."

Zuletzt macht der fünftwichtigste Intellektuelle Deutschlands ("Cicero") die kontrafaktische Milchmädchenrechnung auf, dass wenn es in den USA seit 1970 gar keine Einwanderung gegeben hätte, dort heute 40 Millionen Mexikaner weniger leben würden und es den "einfachen Leuten" im Niedriglohnsektor entsprechen besser ginge.

Ebenfalls begrüßt Sarrazin die Absicht des neuen US-Präsidenten, "mit falschen Interventionen" aufzuhören. Das könne nur friedensstiftend wirken: "Wäre Trump mit dieser Politik schon 2000 da gewesen, hätte es Afghanistan und Irak nicht gegeben."

Die Korrespondentin ist im Wortsinn eine Person, die "in Verbindung" und mit mindestens einem Bein selbst in den USA steht. Die Vertreterin des verschärften Vorortismus kann auch Befürworterin sein, ist diesmal aber Sandra Navidi, Vorsitzende eines eigenen Beratungsunternehmen.

Sie kommt nicht gerade aus Washington, sondern sitzt in New York und weiß deshalb, dass "dieser Irrsinn Methode" hat. Trump arbeite auf eine "Systemzerstörung" zu, assistiert von Stephen Bannon. Die oft gelobte Gewaltenteilung findet Navidi schön und gut und vorbildhaft: "Aber dass Donald Trump das System wirklich strapaziert, ist unglaublich."

Nebenbei erledigt sie Sarrazins Rechnung, indem sie die weggefallenen Jobs nicht der mexikanischen Konkurrenz im Kindermädchen- und Gartenbausektor zuschreibt, sondern der Maschinisierung, Digitalisierung und mangelnden Konkurrenzfähigkeit der US-Wirtschaft.

Der Fatalist ist ein langjähriger Beobachter, dem immer weniger gefällt, was er sieht - und der es im Übrigen schon immer gewusst hat. Früher brillierte in dieser Rolle regelmäßig Peter Scholl-Latour, nun gibt der Journalist Ulrich Kienzle eine leicht gemäßigtere Variante des Haudegens.

Im gleichen Atemzug, mit dem er "diese Hysterie grauenvoll" findet, erklärt er Donald Trump in Anlehnung an Michael Moore zu einem "menschlichen Molotowcocktail". Immerhin würden in den USA Gerichte und Presse noch funktionieren. Wie neulich auf CNN der Trump-Pressesprecher "gegrillt" worden sei, "das habe ich in Deutschland noch nicht gesehen". Hier liegt nämlich auch einiges im Argen.

Der "Muslim Ban" sei Unfug und schiere Angeberei gewesen, zumal es den eigentlichen Feind ausgeklammert habe: "Saudi-Arabien! Das ist das Herz der Finsternis!" Heute ist es schlimm, aber früher war es auch nicht besser: "Wir müssen feststellen: Obama hat eine katastrophale Nahostpolitik gemacht" und sich von Putin vorführen lassen. Und die harten Worte gegen Iran? "Da kommt wahrscheinlich wieder eine Volte, weil da Russland dranhängt."

Der Dialektiker ist nicht selten Historiker, weil er seine Schlüsse aus geschichtlicher Draufsicht zieht und das Einerseits-Andererseits zum Beruf gehört. Als Historiker wird Michael Wolffsohn auch gleich gefragt, ob Trump eher ein Mussolini (bebildert mit Mussolini) oder ein Nero (bebildert mit Peter Ustinov) sei. Wolffsohn verblüfft mit dem historischen Verweis auf John F. Kennedy, dessen erste Amtstage ebenfalls "eine einzige Katastrophe" gewesen wären.

Trump habe zwar "keine Bildung und keine Herzensbildung", sei aber ein "knallharter Verhandler". Die Inaugurationsrede zwar "gefällt Ihnen nicht, gefällt mir nicht. Aber das war der Wählerauftrag". Die Verbreitung von Unsicherheit sei zwar unerfreulich. Aber ein "Verhandlungselement", eine "teuflisch geniale Verhandlungsposition" gar.

Die versuchte Abschottung der USA sei zwar der "tölpelhafte Versuch", eine neue Sicherheitspolitik zu implementieren und als Vorstoß hin zu einer "imperialen Präsidentschaft" zu bewerten, der Noninterventionismus aber tief in der US-Seele verankert. Selbst härtere Töne gegen Iran oder Russland müssten nichts Schlechtes sein: "Konsens ist etwas sehr Angenehmes, nur selten bewirkt er etwas."

Was bekanntlich auch für Talkshows gilt.