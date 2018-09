Miet-Talk bei "Maischberger" Kuddelmuddel im Quadrat

Es geht zu wie bei einer Wohnungsbesichtigung in einer Großstadt. Den üblichen Kleinbus voller Leute hat die Redaktion von "Maischberger" eingeladen, um diesmal über "die Mietenexplosion" zu reden: "Wird Wohnen unbezahlbar?" lautet die Frage.

Das Problem ist: Ihre Gäste reden meistens entweder durcheinander oder gerade über etwas anderes als die anderen oder sie reden lange gar nicht. Erst sagt der Baustadtrat des Berliner Bezirks Kreuzberg-Friedrichshain lange nichts, dann sagt die wegsanierte Altmieterin aus München noch länger noch weniger. Und Sandra Maischberger? Fasst die Erzählungen zwischendurch zutreffend mit dem Wort "Kuddelmuddel" zusammen.

Die Repräsentantin des Abends: Die Rentnerin Karin Jünke, die aus ihrer Schwabinger Mietwohnung nach knapp 70 Jahren ausziehen musste, ist als die Repräsentantin einer ganzen Sorgengemeinschaft von Mietern eingeladen, die Angst vor der kommenden Hausmodernisierung haben. Bei der Einordnung ihrer Geschichte hilft die Rechtsanwältin Anja Franz vom Mieterverein: neue Fenster, neue Treppe, neuer Aufzug, neue Heizung und zu guter Letzt dann völlig neue Mietkosten und der Umzug an den Stadtrand. Nein, sagt Franz: Das ist kein Einzelfall.

Die Pärchenbildung des Abends: Die sechs Gäste bilden grob drei Pärchen. Franz und Jünke sind das erste. Das zweite sind Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, die für die SPD deren neuen "Zwölf-Punkte-Plan" für den Wohnungsmarkt und die vereinbarte Verschärfung der existierenden Mietpreisbremse vertritt, und die Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld, die findet, dass man die meisten der Punkte vergessen kann. Und die auch an die Mietpreisbremse nicht glaube, wie sie sagt: Das sei ein "Instrument, das nicht funktioniert", und nun werde halt noch einer draufgesetzt.

Das dritte Pärchen bilden der Bauunternehmer Christoph Gröner und der Baustadrat des Berliner Bezirks Kreuzberg-Friedrichshain, Florian Schmidt von den Grünen, der ein paar radikalere Ideen hat. Sein bester Satz: "Enteignung ist ein unerkundeter Rechtsbereich." Gemeint ist: Das kann sich ändern.

Die habituellen Unterschiede des Abends: Dass Gröner und Schmidt abends nicht zusammen an der Currywurstbude abhängen dürften, ahnt man auf den ersten Blick. Maischberger kostet das aus und nennt sie schon in der Anmoderation "Kontrahenten". Der eine fliege Privatjet, der andere fahre U-Bahn. Der eine wohne in Berlin, Köln und an der Côte d'Azur; der andere mit Frau und Kindern in einer 65-Quadratmeterwohnung. Ach Gottchen, ja. Und unterschiedliche Schuhe haben sie auch noch an.

Das Kuddelmuddel des Abends: Tatsächlich sind sich die beiden schon persönlich in die Quere gekommen: Gröner hat ein Berliner Hochhaus erworben, die Kommune ist mittlerweile aber nicht mehr einverstanden mit seinen Bauplänen. Die Details, die beide auftischen, sind kompliziert. Man bräuchte eigentlich einen einordnenden Film der Redaktion dafür - oder ein ausführliches Zweiergespräch, das aber nicht stattfinden kann, weil ja eben ein ganzer Kleinbus voller Gäste da sein muss. Also bleibt es bei "Kuddelmuddel" (Maischberger) und der Erkenntnis: Ja, Schmidt ("Das ist ein Weltbild, das ich nicht teile") und Gröner ("Die Politik ist ideenlos") tragen wirklich äußerst unterschiedliche Schuhe.

Wobei den beiden das plakative Talk-Kontrahenten-Dasein nicht rundum zu behagen scheint. "Der Spekulant ist unser gemeinsamer Feind", sagt Gröner, der sich eingangs auch demonstrativ auf die Seite von Mieterin Karin Jünke geschlagen hat: Ihr sei "eine schlimme Art von Spekulation" begegnet. Und Schmidt sagt irgendwann: "Wir sind doch gar nicht so weit auseinander." Na ja. Sie sitzen halt nebeneinander.

Das Grundsätzliche des Abends: Um einen Mietenstopp für fünf Jahre, wie ihn die SPD vorschlägt, geht es natürlich auch. Außer ein paar Meinungen (gut/ vielleicht gut/ nicht so gut) gibt es so richtig viel Erkenntnis dazu aber nicht. Womöglich ist einfach zu viel Kuddelmuddel in der Diskussion. Malu Dreyers grundsätzliche Einlassungen - "Wir reden nicht über irgendwas, wir reden übers Wohnen", also "etwas sehr Grundsätzliches" - sind allerdings grundsätzlich richtig.

Der Plasberg des Abends: Bei "Hart aber fair" gibt es die berühmte Schlussrunde, in der die Talkgäste noch eine Pointe aus dem Ärmel schütteln sollen. Maischberger kann das auch. Ob Gröner und Schmidt gerne mal für einen Tag das Leben des anderen hätten, plasbergt sie zum Schluss. Beide eiern herum, Tendenz: Nö. Ein eleganter Rausschmeißer ist das nicht. Ein Glück, dass die Münchner Rentnerin Karin Jünke noch ungefragt ein Schlusswort raushaut, das man sich sogar auf die Schürze sticken kann: "Geld regiert die Welt."