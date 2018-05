"Maischberger"-Talk zu Trump Starker Mann sucht starke Männer

In einem Interview mit dem SPIEGEL wurde Theodor W. Adorno einmal mit "Herr Professor, vor zwei Wochen schien die Welt noch in Ordnung..." angesprochen. Worauf Adorno trocken erwiderte: "Mir nicht." Moderatorin Sandra Maischberger wollte nun von ihren Gästen wissen: "Stürzt Trump die Welt ins Chaos?" Tja nun.

Barack Obama, so "Welt"-Journalist Alan Posener, sei zwar "nett, kultiviert, anständig" gewesen: "Aber schauen Sie, was er seinem Nachfolger hinterlassen hat!" Gerade im Hinblick auf die aktuelle Eskalation des Nahost-Konflikts sei vielerorts der Wunsch nach einem Helden spürbar, der, und sei es nur versehentlich oder aus den falschen Gründen, endlich den Gordischen Knoten zerschlägt.

"Vielleicht brauchen wir jemand, der nicht Hamlet ist", sagt Posener. Einen Helden also, der nicht ständig denke: "Aber was, wenn? Aber was, wenn? Und am Ende sind alle tot." Eine Parallele zwischen der Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem und den Zusammenstößen am Grenzzaun zwischen Israel und Gaza sieht er nicht und weist darauf hin, dass die Hamas den "Marsch der Rückkehr" schon lange geplant hatte.

Ähnlich sieht das auch Sabrina Fritz, langjährige ARD-Korrespondentin und heute Wirtschaftsjournalistin beim SWR. Trump "zieht sehr konsequent durch", was amerikanischen Unternehmen nützt. Sein Handeln erlebe sie als "eine Form von Freiheit" und offenbar als erfrischend: "Er hat mit 25 Jahren diplomatischem Gewürge jetzt aufgehört."

Einig ist sich die Runde durchaus, dass die Verlegung der Botschaft dem Friedensprozess nicht dienlich ist. Einerseits. Andererseits... welcher Friedensprozess? Einzig Jürgen Hardt, CDU-Außenexperte und von 2014 bis 2018 Koordinator für die transatlantische Zusammenarbeit, teilt diese zynische Sicht nicht. Trump mache keine Politik für den Nahen Osten, sondern "in erster Linie für die Küchentische im mittleren Westen".

RTL-Chefkorrespondentin Antonia Rados liefert die interessanteste Analyse der Lage, und das ist nicht zufällig eine feministische. Wird Trump vor Ort mehr respektiert als Obama? Sehr wohl, meint Rados, er erinnere die Menschen dort "an die starken Männer, die wir im Nahen Osten überall haben", zu denen sie auch den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu zählt. Politiker, "die nur das Prinzip der Stärke anerkennen".

Die palästinensischen Opfer der jüngsten Ausschreitungen, sagt Rados, habe Trump womöglich nicht einmal wahrgenommen. "Schwächlinge" wie die Palästinenser möge er nicht. Wichtiger für den US-Präsidenten: "Es ist kein einziger Israeli umgekommen." Trump sei eben "einer, der sich nur mit starken Männern versteht". Und das könnte problematisch sein.

Es könnte aber auch, mit Blick auf Nordkorea, genau die richtige Strategie sein. Das anfangs so albern erscheinende Fernduell um den "Größeren" (Atomknopf) habe er augenscheinlich für die USA entschieden, gibt Posener zu bedenken. Rados bleibt skeptisch, was diese asiatische Baustelle angeht, und zitiert ein arabisches Sprichwort: "Erfahrene Propheten warten die Ereignisse ab."

Auch Oskar Lafontaine von der Linken will da lieber mal abwarten. "America First" habe noch für alle US-Präsidenten gegolten. Mit Trump sei allerdings ein Element der Unwägbarkeit hinzugekommen. Dessen Praxis, Verträge per Federstrich für nichtig zu erklären, stärke seine Position keineswegs. Wer wolle noch mit Trump verhandeln?

Gerade die Kündigung des Atom-Abkommens mit Iran hält der Saarländer für "eine Frage von Krieg und Frieden. Das war schon im alten Rom so: Pacta sunt servanda!" Verträge sind also einzuhalten. Dem pflichtet Hardt bei. Der Deal sei "der Spatz in der Hand" gewesen und die Bereitschaft der Mullahs nun mutmaßlich "sehr, sehr gering", auf das Wort des Präsidenten zu vertrauen.

Rados und Fritz hingegen halten den Deal für "überschätzt", Posener sogar für kontraproduktiv. Er zählt auf, wie Iran im Schutz der relativen Ruhe und mithilfe sprudelnder Geldquellen allüberall in der Region "aggressiv expandiert", Libanon, Libyen, Syrien, Jemen. Rados wendet ein, die iranische Gesellschaft sei vielfältig: "Es gibt sehr viele Irans!" Hardt: "Ich spreche von dem Iran, der das Sagen hat!"

Und wo es um "starke Männer" geht, die "das Sagen" haben, ist auch Wladimir Putin nicht weit, der russische Gegenpol zu Trump. Für eine lange Weile wirkt es im TV-Studio, als gehe es um die Frage: "Stürzt Putin die Welt ins Chaos?" Lafontaine würde gerne "in Systemen" denken, sieht hüben wie drüben Oligarchen am Werk und hält den russischen Präsidenten als "bösen Onkel" für überzeichnet.

Gerhard Schröders warmen Händedruck für Putin bei dessen Amtseinführung sieht er als Versuch, sich um ein gutes Verhältnis zu Russland zu bemühen - gerade so, wie es schon "Brandt und Kohl gemacht" haben. Starke Männer, wohin man schaut.

Am Ende ist es an Journalist Posener, das Offensichtliche auszusprechen: "Trump hat die Welt nicht ins Chaos gestürzt. Die Welt war im Chaos." Ob es schlimmer wird, das werden uns nur erfahrene Propheten sagen können.