"Maischberger"-Publikumsdebatte zum Islam Burka, Trump und Schweinefleisch

Wenn Politiker in einer Polit-Talkshow krass in der Minderheit sind, ist das eher ungewöhnlich. Und wenn sie dann auch noch eher selten zu Wort kommen, und mitten im vielköpfigen Publikum sitzen, das hier den eigentlichen Ton angibt, darf man solch eine Veranstaltung durchaus "etwas Besonderes" nennen, so wie Sandra Maischberger es tat.

Mit ihrer "Publikumsdebatte" unter dem Titel "Angst vor dem Islam - Alles nur Populismus?" wagte sie ein Experiment. Und es war eines, das in diese Zeiten passte: thematisch, da angesichts der rigiden Pläne des gewählten US-Präsidenten gegen Zuwanderer und Muslime nicht unbedingt Gutes für Religionsfreiheit und Toleranz zu erwarten ist; und auch diskurstechnisch, ließ sich doch mit diesem XXL-Format, zumindest symbolisch, endlich einmal dem Vorwurf begegnen, Volkes Stimme komme dauernd zu kurz, während nur allzu oft "die da oben" das Sagen hätten, ohne dass es unten verstanden werde.

Gemischtes Publikum

Ein gewisser Reiz der Sendung bestand denn auch weniger im Erkenntnisgewinn als in der Vielfalt ungefilterter O-Töne aus einem wahrhaft sehr gemischten Publikum aus ganz Deutschland. Da saßen Junge und Ältere mit und ohne Migrationshintergrund, ziemlich viele Muslime (auch zwei weibliche mit Kopftuch), Islam-Kritiker diverser Härtegrade einschließlich solcher, die notorisch nichts gegen Muslime haben, aber immer noch ein "aber" anfügen müssen, Multikulti-Fans, Christen und Atheisten. Beste Voraussetzungen für einen entsprechend gemischten Chor mit absehbaren Dissonanzen.

Einen deutlichen Akzent setzte gleich zu Beginn SPIEGEL-ONLINE-Korrespondent Hasnain Kazim, der sich um seine Verwandten in Trump-Amerika sorgt und Assoziationen an die Nazi-Zeit ins Spiel brachte. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer beeilte sich zu versichern, dass er Trumps Vorgehen auch nicht gutheiße, dass aber der Islam als solcher nicht zu Deutschland gehöre, höchstens die Muslime, sofern gesetzestreu.

Aus dem Allgäu wurde derweil geklagt, dass verschiedentlich Kreuze abgeholzt worden seien. Für Ali Can mit seiner "Hotline für besorgte Bürger" war ohnehin klar: "Wir brauchen mehr friedliche Muslime." Damit stand er nicht allein.

Aydan Özoguz (SPD), die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, nutzte die Gelegenheit, um nach ihren umstrittenen Äußerungen zur Salafisten-Razzia vom Vortag irgendwie zurückzurudern. Sie sei da wohl etwas voreilig gewesen. Es müsse klar sein: "Wir alle sind gegen Extremismus". Allerdings werde das "Label Islam" vielfach fälschlich verwendet. Nicht alles, was dem Islam zugeschrieben werde, habe auch mit ihm zu tun.

Debatte um die Vollverschleierung

Das zeigte sich später vor allem, als die Rede auf das immer wieder gern diskutierte Ärgernis der Vollverschleierung kam, die sich aus der Religion gar nicht begründen lässt. Die Islamwissenschaftlerin Susanne Schröter plädierte für ein striktes Verbot, ebenso wie natürlich CSU-Politiker Scheuer, der sich zugleich über die SPD-Kollegin mokierte, die davor warnte, die Schleier-Frauen ganz von der Straße zu verbannen.

Während der Imam Musaheddin Meyer von einem "sehr geringen Problem" sprach im Vergleich zu all dem Hass, fragte jemand aus dem Publikum, was denn wohl wäre, wenn er hier mit einem Hakenkreuz säße. Ob denn nicht auch die offene Gesellschaft ihr Grenzen haben müsse. Und über jene der Religionsfreiheit sei ebenfalls nachzudenken, forderte eine Frau.

In ähnlicher Weise hatte sich das Studio-Volk da bereits an der Moschee-Frage abgearbeitet, wobei insbesondere Anzahl und Größe der muslimischen Gotteshäuser moniert wurde. Ob es nicht auch ein Gebetsraum tue? Nein, ein Minarett am Ortseingang wolle man nicht, hieß es beispielsweise aus Erfurt-Marbach. Allerdings wolle man in der Innenstadt ebenfalls keins. Muslimischer Einwand: Auch Kirchen hätten schließlich Türme.

Über das Kopftuch - ein Job-Hindernis, wie eine junge Muslima zugab - ging es weiter zum Schweinefleisch-Problem, an dem sich die Debatte förmlich festzubeißen schien. Sie gipfelte in der eher spöttischen Frage der Moderatorin, ob nur ein guter Deutscher sei, wer auch Schweinefleisch esse. Scheuer ließ es sich nicht nehmen, noch einiges weitere zur deutschen Hausordnung im Sinne der CSU beizusteuern ("klare Regeln"), was ganz auf der Linie etlicher Stimmen aus dem Volk lag, die nichts von Sonderregelungen wie etwa in Schwimmbädern wissen wollten.

Berührend war, wie eine süddeutsche Unternehmerin und Pfarrerstochter das "herrliche Zusammenleben" mit einem vor Jahresfrist in ihrem Haus aufgenommenen Syrer schilderte. In nahezu makellosem Deutsch berichtete der junge Mann von der einstmals völlig selbstverständlichen interreligiösen Harmonie in seiner Heimatstadt Aleppo. Und wie die im mehr oder minder normalen deutschen Alltag aussehen kann, war von Tülay Schmid zu erfahren, der türkisch-stämmigen Frau des früheren baden-württembergischen SPD-Politikers Nils Schmid: Das Ehepaar erzieht eines seiner Kinder christlich, das andere muslimisch.

Am Ende blieb nur die Frage, ob Maischbergers Experiment gelungen ist. Gut gemeint war es wohl in jedem Fall, aber vermutlich für die Beteiligten im Studio dann doch interessanter als für Zuschauer, die sich regelmäßig politische Talkshows ansehen.