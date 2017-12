"Maischberger" zu Schwarz-Rot "Hauptsache Ruck!"

"Drohen uns faule Kompromisse?", will Sandra Maischberger mit Blick auf eine mögliche "Koalition der Verlierer" wissen. Aber niemand weiß es, und es sagt einem auch keiner etwas. Dabei hat die Moderatorin diesmal mit Claus Strunz und Friedrich Küppersbusch zwei recht (und links) profilierte Kollegen eingeladen.

Und doch vergeht die erste halbe Stunde mit länglichen Lesungen im Kaffeesatz der SPD. Was mag der Parteitag ergeben? Werden danach Konvente abgehalten und die Mitglieder befragt? Klaus Wowereit, Berlins ehemaliger Regierender Bürgermeister, weiß es auch nicht, verbreitet aber wortreich Zuversicht.

Von links fordert Oskar Lafontaine eine "eine Koalition für die Verlierer" der letzten Jahre. Der Linke ist, wie so oft, als intimer Kenner der Partei geladen und sieht heute niemanden in der SPD, der Schulz den "letzten Schubs" (Küppersbusch) zu seinem Sturz geben könnte, so wie er selbst einst einen gewissen Rudolf Scharping von der Schippe springen ließ.

Von rechts bemüht sich Dorothee Bär, das Diadochengeschubse in der CSU als gesunde Entwicklung zu verkaufen. Dennoch sei Angela Merkel keineswegs vorzuwerfen (wie es Claus Strunz tut), dass sie alle potenziellen Nachfolger erfolgreich weggebissen habe. Bär: "Es gibt in der Politik nicht nur eine Bringschuld, es gibt auch eine Holschuld."

Küppersbusch dagegen langweilt die "altbayerische Folklore" im Sinne von: "Altbauer will dem präpotenten Erben nicht den Hof überlassen." Dies wiederum sieht Strunz anders und fragt: "Wer ist denn der Söder der CDU?" Strunz meint, Merkel müsse weg. Linksruck oder Rechtsruck, das ist ihm einerlei: "Hauptsache Ruck!", das "Gewurschtel" müsse ein Ende haben.

Küppersbusch erkundigt sich maliziös, ob die historischen Überschüsse des Staates auf das Gewurschtel der letzten Jahre zurückzuführen seien. "Uns geht's gut", schätzt auch die Unternehmerin und Merkel-Versteherin Stephanie Bschorr die Lage ein. Lafontaine hört sein Stichwort und blafft: "Wer ist denn uns?" Man müsse "Politik für die Vielen machen", wie Labour in England. Es schwebt dem Vertreter einer gespaltenen Linken eine Sammlungsbewegung vor.

Warum denn die SPD ein Abtreten von Angela Merkel nicht zur Bedingung für eine Große Koalition macht, will Küppersbusch wissen. So weit will wiederum Wowereit nicht gehen, stellt aber fest: "Merkel, sie hat's verpasst und wird jetzt", anders übrigens als seinerzeit er, Wowereit, "keinen guten Abgang mehr finden".

Lafontaine vs Maischberger

So geht's dahin. Wobei die Anwesenheit von immerhin drei fernseherfahrenen Vollprofis es mit sich bringt, dass bisweilen drei akustisch völlig unverständliche Paralleldiskussionen mit sechs Beteiligten laufen, während Maischberger vor lauter Unterbrechungsgefuchtel der Kugelschreiber aus der Hand fällt.

Bezeichnend ein Gefecht auf kurze Distanz zwischen Maischberger und Lafontaine, der auf die Frage nach dem Versagen seiner Partei sichtlich gereizt reagiert. Die Linke würde "systematisch ausgeklammert", auch von den Öffentlich-Rechtlichen. Maischberger: "Hier sitzt niemand häufiger als Ihre Frau Wagenknecht!" Lafontaine versucht es noch einmal: "Welcher Fernsehzuschauer weiß denn eigentlich, dass in Österreich ein Rentner 850 Euro mehr bekommt?" Maischberger: "Unsere, weil wir es ihm oft genug gesagt haben!"

Am Ende wird die Wahl-, Ziel- und Sinnlosigkeit der Debatte vom mit Abstand absurdesten Hintergrundbild der vergangenen Monate kongenial illustriert. Nach der Raute, einem dämonischen Söder und schlammverkrusteten Koalitionären gibt es plötzlich ein bearbeitetes Szenenfoto aus einem alten Mantel-und-Degen-Film zu sehen.

Das Bild zeigt, während im Vordergrund zum x-ten Mal die Chancen einer Großen Koalition erörtert werden, Martin Schulz im Schwertkampf mit Angela Merkel. Was das soll? Niemand weiß es. Und es sagt einem auch keiner was.