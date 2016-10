"Maischberger" zu Populismus "Madame Storch, ich hoffe, dass Sie schnell wieder verschwinden"

Die Sendung: "Pleite für die Populisten - Sieg für Merkels Europa?", fragte Sandra Maischberger mit Blick auf Viktor Orbáns fehlgeschlagenes Referendum, aber auch auf jüngste Fakten zur Flüchtlingskrise, die die einschlägige Propaganda von rechtsaußen widerlegen, die Kanzlerin habe all die Menschen u.a. mit Selfies ins Land gelockt. Das klang nach einem bisschen Optimismus, passend zum Jubiläum der 500. Sendung. Besonders viel Anlass scheint dafür indes nicht zu bestehen, wie sich in den Disputen zeigte. Immerhin fehlte es nicht an deutlichen Worten wider so manches schwer Erträgliche.

Die Gäste: Lea Rosh, altgediente Fernsehjournalistin, die als ewige Sozialdemokratin zur Merkel-Bewunderin wurde und die Haltung vieler osteuropäischer Länder "furchtbar" findet; Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter, tapfer für ein offenes, solidarisches Europa und gegen die nationalen rechten Egoismen kämpfend; Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn, Europa-Meister der klaren Kante, der Orbáns Ungarn am liebsten rausgeschmissen hätte, da es nahe am Schießbefehl gegen Flüchtlinge sei und Menschen "fast schlimmer als wilde Tiere" behandele; Gergely Pröhle, ungarischer Diplomat, redete so, wie ungarische Diplomaten in Talkshows meistens zu reden pflegen; dann saß da noch Beatrix von Storch und von der AfD und redete AfD-typisch.

Der Verlauf: Schon beim Auftaktthema "Dresden" fielen die erste markanten Sätze. Sichtlich angewidert befand Lea Rosh: "Das sind nicht Andersdenkende, sondern Pöbel" und sprach - Stichwort: Weimar - von einer "neuen Dimension der Pöbelei gegen unseren Staat." Hofreiter an die AfD-Adresse: "Sie beleidigen die große Mehrheit, wenn Sie diese Unflätigkeiten verteidigen." Und Asselborn sagte es so: "Madame Storch, hinter Ihrer Logik stecken Hass und Neid. Ich hoffe, dass Sie ephemer bleiben und schnell wieder verschwinden." Damit waren die Fronten jedenfalls geklärt.

Auch zwischen dem Luxemburger und dem Ungarn wollte erwartungsgemäß keine Harmonie aufkommen, auch wenn Letzterer beteuerte, er wünsche der Merkels Politik Erfolg und für die Dresdener Vorfälle klare Worte fand: "Das war schrecklich". Irgendwann ließ er dann durchblicken, es gehe gar nicht um Flüchtlinge, sondern um Souveränität. Der Grüne versuchte vergeblich, ihm zu erklären, wie das so ist mit der EU, ihren Gremien und den Zuständigkeiten und Abstimmungen.

Machtfragen: Wie wichtig ist die deutsche Kanzlerin für die EU? Während der Minister Asselborn es als wichtiger erachtete, dass Europa sich auf seine Werte und Stärken besinne statt sich "immer nur an Führungspersönlichkeiten zu klammern", konstatierte SPD-Frau Rosh: "Wir brauchen dringend Frau Merkel." Der Grüne Hofreiter war da etwas zurückhaltender und wandte sich gegen "die absolute Überhöhung einer einzigen Person." Per Einspieler hatte er gerade erleben müssen, wie sich auch Joschka Fischer als Merkel-Fan outete.

Moralisches: Es war insbesondere Asselborn, der immer wieder an die Gräuel des Syrien-Kriegs und die daraus erwachsenden humanitären Grundwerte und Pflichten erinnerte, aber auch an das Problematische der Flüchtlingspolitik, etwa beim Türkei-Deal. Hofreiter assistierte: "Erdogans schändliches Verhalten macht das von Orbán nicht besser." Asselborn fragte, was wohl gewesen sei, wenn Deutschland sich wie Ungarn verhalten hätte, das jedenfalls heute mangels Solidarität nicht mehr in die EU aufgenommen würde.

Abstruses: Während Pröhle immerhin zugab, dass das Referendum gescheitert sei, sträubte die AfD-Frau sich entschieden dagegen, mathematische Regeln zu akzeptieren. Aber ihr hatten ja auch schon ein paar hundert pöbelnde Dresdner gereicht, um von "Volkes Stimme" zu schwadronieren und davon, dass "die Leute" wütend seien. Worauf genau? Auch egal. Und als Maischberger die tatsächlichen und kaum über den Erwartungen liegenden Flüchtlingszahlen des Vorjahrs präsentierte - also Fakten -, kam das bei der Frau von der Partei des real praktizierten Postfaktizismus auch irgendwie nicht an.

Wortwahl: Wie üblich wurde die AfD-Politikerin ausweichend, wenn sie mit den kruden Äußerungen aus den Reihen ihrer Partei oder auch der Frage konfrontiert wurde, wie sie es mit Le Pen halte. Nur einmal gab es eine konkrete Antwort. Nein, historisch belastete Begriffe wie "Umvolkung" (verwendet von der CDU-Abgeordneten Kudla) möge sie nicht, und auch nicht "völkisch." Wenn das Frauke Petry wüsste.

Versprecher des Abends: Am Ende werde der Joschka natürlich wieder Merkel wählen, war sich sein Parteifreund Hofreiter sicher - um aber sofort ein wenig verlegen seinen Freud'schen Lapsus zu erkennen: "Ich meine natürlich die Grünen."