"Maischberger" über Gewalt gegen Amtsträger "Wir tun der AfD zu viel Ehre an"

Wirklich hitzig wird es erst nach einer Dreiviertelstunde. Der Kriminologe Christian Pfeiffer doziert gerade über Jugendgewalt und Ausländerkriminalität, da fällt ihm seine Sitznachbarin Alice Weidel ins Wort. "Die Bezeichnung Kriminologe spottet jeder Bezeichnung", sagt die AfD-Politikerin. "Sie haben von Statistik, mit Verlaub, keine Ahnung."

Womöglich fragt sich Gastgeberin Sandra Maischberger zu diesem Zeitpunkt, wie genau die Debatte an diesen Punkt gelangen konnte. Denn über Gewalt wollte sie mit ihren Gästen zwar diskutieren - aber keineswegs nur über jene, die von Jugendlichen und Ausländern ausgeht. Es geht um mehr, die Frage der Sendung lautet: "Verroht unsere Gesellschaft?"

Aufhänger ist die Messerattacke auf den Bürgermeister des sauerländischen Städtchens Altena. Andreas Hollstein war am Montagabend in einem Dönerimbiss von einem 56-jährigen Mann angegriffen worden. Der arbeitslose Maurer wollte den CDU-Politiker laut Staatsanwaltschaft töten - wegen dessen liberaler Asylpolitik.

Maischberger hat das Gespräch an diesem Abend nicht immer im Griff, aber eines macht sie richtig: Gleich zu Beginn der Sendung gibt sie Hollstein, der noch immer ein Pflaster über der Schnittwunde trägt, viel Raum. Etwa 20 Minuten lang spricht sie nur mit dem Bürgermeister. Und der hat eine Botschaft mitgebracht.

Ihm gehe es vor allem um den Zusammenhalt der Gesellschaft, um den zwischenmenschlichen Umgang, da sei was ins Rutschen geraten: "Das, was man früher gute Stube und Erziehung genannt hat", sagt Hollstein, sei akut in Gefahr. Er sorge sich weniger um Berufspolitiker als um Ehrenamtliche: "Wie wollen wir die gewinnen, wenn die kein Geld verdienen und sich dann auch noch als nützliche Idioten bedrohen lassen müssen?"

Wie zum Beweis zieht er einen Zettel aus dem Jacket und liest einige Nachrichten vor, die er seit dem Angriff erhalten habe. "Wenn Ihre Frau deutsch kochen könnte, bräuchten Sie nicht zum Döner gehen", das habe ihm eine AfD-Anhängerin geschrieben. Trägt die rechte Partei eine Mitschuld an dem Anschlag - weil sie die Verrohung des gesellschaftlichen Diskurses anpeitscht?

So hatten Äußerungen Hollsteins in einer ersten Pressekonferenz nach dem Angriff geklungen - nun relativiert er das: "Ich habe in keiner Form die AfD als Partei angegriffen", sagt er. Das hört Alice Weidel sichtlich gerne, die zunächst wohlfeile Politikerphrasen beisteuert. "Gewalt ist kein Mittel der politischen Auseinandersetzung", sagt sie. Man müsse in der Sache diskutieren, "um gemeinsam in Kompromissen Lösungen zu finden".

SPD-Mann Heiko Maas nimmt ihr das nicht ab. "Mir kommen die Tränen", sagt der Justizminister. Weidels Partei habe die Methode perfektioniert, mit Provokationen den Diskurs zu vergiften. "Das Prinzip der AfD ist es doch, Menschen gegeneinander aufzuwiegeln." Ähnlich argumentiert Kriminologe Pfeiffer: "Dass die AfD hier eine Mitverantwortung hat, ist für mich außer Zweifel."

Das sieht nicht nur Weidel anders - sondern auch Hollstein. "Wir tun der AfD zu viel Ehre an, wenn wir uns nur mit ihr beschäftigen", sagt er. Für das fremdenfeindliche Tatmotiv von Werner S. hätte es die Rechtspopulisten demnach gar nicht gebraucht: Er fürchte, dass im Schutze sozialer Medien "braunes Gedankengut wieder in die Gesellschaft einsickert - vielleicht auch in die Ränder der AfD".

Ähnlich klingt die Diagnose von Jan Fleischhauer, dem Sechsten in der Runde. Der SPIEGEL-Autor erzählt, wie er sich unter dem Namen seiner Frau und mit einem Bild Caspar David Friedrichs in der Facebook-Welt von AfD-Anhängern herumgetrieben habe - und in eine andere Wirklichkeit eingetaucht sei. Er spricht von einem "Apokalypse-Gefühl".

In diesen Parallelwelten sieht auch Maas ein großes Problem, er nutzt die Gelegenheit für eine Verteidigung seines Netzwerkdurchsetzungsgesetzes - und macht zugleich klar, dass es gegen Hass und Aufstachelung viel mehr als harte Gesetze brauche: Die Devise laute "Gesicht zeigen und Mund aufmachen" - nur das helfe wirklich gegen eine Verrohung der Gesellschaft.

Genau die stellt Pfeiffer grundsätzlich infrage. Immer wieder wirft der Kriminologe in die Runde, dass es gerade bei der Jugendgewalt erhebliche Verbesserungen gebe: weniger Schulabbrüche, weniger Fremdenhass, weniger Alkoholprobleme, weniger Suizide und Gewalttaten. Das will die AfD-Vertreterin, die eine "Gewaltspirale durch Migrantenkriminalität" beklagt, so nicht stehen lassen.

"Die Gewalt an Berliner Schulen hat deutlich zugenommen", sagt Weidel.

"Nein", setzt Pfeiffer an.

"Das stand diese Woche in der Zeitung", entgegnet Weidel.

Da mischt sich Maas ein: "Die Zeitung ist doch 'Lügenpresse', Frau Weidel."

Ja, der Diskurs ist vergiftet.

Der Einzige, der durchweg die Ruhe bewahrt und alle anderen ausreden lässt, ist Hollstein. Er erzählt vom Anruf der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker, die selbst bei einem Messerangriff schwer verletzt wurde, und über die Unterstützung Hunderter Altenaer, die für ihn auf die Straße gegangen waren. Und, auch das ist ihm wichtig: Wegen der 450 Flüchtlinge in Altena seien weder die Zahlen der Gewalttaten noch anderer Delikte angestiegen.

Die letzten und wohl herzlichsten Worte des Abends richtet Maischberger schließlich an den Lokalpolitiker: "Ich freue mich, Herr Hollstein, dass Sie leben."